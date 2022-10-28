Тренер АЕКа - о ничьей с Динамо: Сложная игра против способного соперника

Главный тренер кипрского "АЕКа" Хосе Луис Ольтра поделился мыслями после поединка с "Динамо", который завершился с ничейным счетом 3:3.

"Я очень доволен тем, чего мы достигли сегодня вечером. Мы сделали историю для команды и Кипра. Это была сложная игра против способного соперника и опытного тренера. Несмотря на то, что пропустили на последних минутах, мы достигли цели — вышли из группы Лиги Европы, и теперь думаем о следующем матче в чемпионате.

У нас очень хорошая команда, не только одиннадцать в стартовом составе, но все игроки. Считаю, что в Европе мы играем отлично. Мы проиграли "Ренну" и "Фенербахче", но играли в очень хороший футбол. Все, что я должен сказать своим футболистам, это большое спасибо, потому что они всегда борются. Для меня этот успех очень важен. Я счастлив в Ларнаке. "АЕК" – очень организованный клуб, с идеальными условиями для работы. Важно, что команда творит историю. У "АЕКа" есть амбиции. Команда растет, и я расту вместе с ней! Я хочу большего с "АЕК", - сказал Ольтра на послематчевой пресс-конференции.