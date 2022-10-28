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Коваль против красных дьяволов. ВИДЕО, как МЮ громил Шериф в Лиге Европы

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча МЮ – Шериф, Лига Европы, 27 октября 2022

Коваль против красных дьяволов. ВИДЕО, как МЮ громил Шериф в Лиге Европы

фото - Getty Images

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Шериф, встречавшихся в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Сказать, что МЮ владел преимуществом, ничего не сказать. 24 удара за игру против 0 у тираспольцев! И только трижды красные дьяволы забили, остальные парировал украинский голкипер Максим Коваль. МЮ уже вышел в плей-офф, но в последнем туре сразится с Реалом Сосьедад за первую строчку в группе.

Лига Европы. Группа Э. 5-й тур

МЮ – Шериф 3:0

Голы: Далот 44, Рашфорд 65, Роналду 81

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В статье: Максим Коваль Криштиану Роналду Шериф (Тирасполь) Манчестер Юнайтед
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