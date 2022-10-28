Тихая радость и громкая грусть. Акценты зрителя на играх Динамо и Днепра-1 в Европе

Согласно турнирной ситуации, "Динамо" кровь из носу нужна была победа для продолжения борьбы за плей-офф Лиги конференций, тогда как "Днепру-1" для этого хватало ничьей. Причем, с оглядкой на проблемы команды Кучера, этот результат виделся вполне приемлемым. Но на выходе все получилось ровно наоборот.

Для момента истины в групповых турнирах судьба подобрала нам соперников из одного чемпионата. И если когда-то мы могли позволить себе относиться к клубам с Кипра свысока, то сегодня тут явно не до жиру. Лидер УПЛ встречался с четвертой на сегодня кипрской командой, а середняк – с пятой.

В первом круге днепряне выиграли у "Аполлона", а киевляне проиграли АЕКу. Также имеет смысл вспомнить, что именно последний не пустил тот же "Днепр-1" в Лигу Европы. А нынче оставил "Динамо" без европейской весны. На этом фоне вчерашний успех "Днепра-1" приобретает дополнительный вес. И все же я бы назвал эту радость тихой.

Матч в Кошице смотрелся средне – зрелище не было слишком ярким, но и жаловаться грех, особенно после перерыва. В Ларнаке обо всем нам скажут шесть голов – реализованная половина из дюжины созданных опасных моментов. Что и говорить, "динамовская" грусть звучала громко.

В середине второго тайма даже слышался отчетливый треск. Но дубль джокера Гармаша в течение девяти минут выровнял положение, насколько это возможно, подсластив горечь неудачи. Помирать, так с музыкой! А перед самым финальным свистком новобранец Пэррис даже имел шанс вырвать победу, но врач сказал: в морг – значит, в морг…

"Аполлон", как по мне, свою единственную реальную возможность забить получил на 73-й минуте. Реагировал ли на этот удар Коля Валеф – науке неизвестно, но, по счастью, его в том углу ворот страховал Сарапий.

Справедливости ради, тринадцать минут спустя тот же Сарапий вполне мог быть удален, а там – как знать… Но ВАР не выдал (не приехал) – рефери не съел. Хотя, по мнению коллеги Юстаса, ситуация была не столь уж и однозначной. Напомню, выбив мяч в подкате, днепрянин затем уже по инерции въехал в соперника второй ногой.

Прямая речь моего консультанта: "Честно: не знаю. Многие дают, многие не дают, с ВАРом и без… Как по мне, то пенальти. Вчера в игре "Барса" - "Бавария" судья назначил такой, а ВАР отменил". И вновь напомню: у Юстаса нет физической возможности смотреть матчи на "Мегого". Поэтому я объяснял ему эпизод, что называется, на пальцах.

С точки зрения логики соотношения моментов, команда Кучера однозначно "наиграла" на победу и скорее всего именно с этим минимальным счетом. И была ближе ко второму голу, нежели "Аполлон" к первому. Киевляне же, по-хорошему, должны были выигрывать – где-нибудь 2:1. Но использовали лишь половину своих шансов, тогда как АЕК – все.

Второй по яркости фигурой нашего футбольного вечера (а первой считаю Гармаша, проведшего на поле менее трети матча и перевернувшего игру) стал автор другого дубля с ностальгической фамилией Альтман. А вот третьим, как бы вы со мной не спорили, будет Тымчик – естественно, если говорить об игре вперед. Выделить кого-либо в составе днепрян затрудняюсь, а у их соперников – откровенно некого.

Оба результата получились, в известной мере, неожиданными. Как не ждал достаточно уверенной победы от "Днепра-1" - именно сейчас, так же и не чаял, что "Динамо" сумеет отыграться. И все же это была ничья вместо победы.

Усиленное потребление "Боржоми" после отказа целого ряда внутренних органов команде Луческу не помогло. Теперь ей можно благополучно сконцентрироваться на погоне за "колосами" и "вересами". Последний матч с "Фенербахче" смотреть уже не буду – а смысл? Даже если предположить, что там удастся поставить мертвому припарки. Коэффициент? В этом месте я всегда плачу.

Поединок же "Днепра-1" с АЗ, надеюсь, посмотрю обязательно и вам доложусь, как обычно. Хоть и понимаю, что выиграть в Алкмаре в два мяча будет не под силу. Тем более, после того как не удалось перенести игру с "Черноморцем".

И не стоит гнать на одесситов: у них свои резоны и своя правда. А рассчитывать на давление со стороны УПЛ, по принципу "колхоз – дело добровольное", даже как-то наивно. Как писали классики: "Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон". Ну, повезло одним вовремя встречаться со сговорчивыми. Ну, не повезло другим…

Мораль сей басни такова: команда Кучера вчера сумела перевыполнить свою локальную задачу даже в неблагоприятных условиях – когда хватило бы и очка. Тогда как команда Луческу буквально выгрызла это очко, которое стало для нее первым в группе. У не более сильного соперника, чем визави днепрян.

Ничего удивительного, скажете вы. На сегодняшний день – согласно купленным билетам, и кто на что учился. Но разве на это учились в Киеве, и разве этим классом планировали ехать? Хотя, вы правы, приехали уже. И не стоит жить иллюзиями об отставке Луческу: Суркисы такие Суркисы…