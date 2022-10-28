Бразилец МЮ устроил цирковой номер в игре с Шерифом. Тренер заменил его в перерыве - ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" не имел проблем в игре с "Шерифом" – манкунианцы победили 3:0. Но во время поединка произошел необычный эпизод: бразильский легионер Антони решил показать, как он технически умеет работать с мячом.

Выглядело, конечно, эффектно, но с нотками неуважения к сопернику. Интересно, что операторы трансляции подловили, как Эрик Тен Хаг после этого осуждающе качает головой. На второй тайм Антони не вышел, потому что был заменен.

Уже после матча Тен Хаг заявил, что он не видит проблемы в том, если футболисты финтят, пока это работает. "Я требую от него большего – больше открываний, больше забеганий в штрафную. Когда кто-то демонстрирует такие трюки – это хорошо, пока это работает. Но если это финт ради финта, я обязательно укажу на это игроку", – подчеркнул нидерландский специалист.

Заметим, что в этом матче впервые после отстранения (за то, что ушел со скамейки для запасных до окончания игры) сыграл Криштиану Роналду. И отличился забитым голом в ворота Максима Коваля.