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Роналду упустил больше всех явных голевых моментов в Лиге Европы – пять
Дело не только в личных отношениях с тен Хагом?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ash Donelon/Manchester United
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду упустил пять явных голевых моментов в этом сезоне Лиги Европы. Об этом сообщает WhoScored.
Больше не упустил никто.
Роналду забил 2 гола в этом розыгрыше. В обоих случаях пострадал "Шериф". В матче первого круга португалец поразил ворота с пенальти.
Всего у Роналду в этом сезоне 3 гола и одна голевая передача в 13 матчах.
❌ Cristiano Ronaldo has missed more clear-cut goalscoring chances (5) than any other player in the Europa League this season pic.twitter.com/6OvesF8Jzn— WhoScored.com (@WhoScored) October 28, 2022
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