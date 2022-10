Роналду упустил больше всех явных голевых моментов в Лиге Европы – пять

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду упустил пять явных голевых моментов в этом сезоне Лиги Европы. Об этом сообщает WhoScored.

Больше не упустил никто.

Роналду забил 2 гола в этом розыгрыше. В обоих случаях пострадал "Шериф". В матче первого круга португалец поразил ворота с пенальти.

Всего у Роналду в этом сезоне 3 гола и одна голевая передача в 13 матчах.

❌ Cristiano Ronaldo has missed more clear-cut goalscoring chances (5) than any other player in the Europa League this season pic.twitter.com/6OvesF8Jzn