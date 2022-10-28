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Роналду упустил больше всех явных голевых моментов в Лиге Европы – пять

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Дело не только в личных отношениях с тен Хагом?

Роналду упустил больше всех явных голевых моментов в Лиге Европы – пять

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ash Donelon/Manchester United

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду упустил пять явных голевых моментов в этом сезоне Лиги Европы. Об этом сообщает WhoScored.

Больше не упустил никто.

Роналду забил 2 гола в этом розыгрыше. В обоих случаях пострадал "Шериф". В матче первого круга португалец поразил ворота с пенальти.

Всего у Роналду в этом сезоне 3 гола и одна голевая передача в 13 матчах.

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В статье: Криштиану Роналду Лига Европы Шериф (Тирасполь) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
28.10.2022 в 20:06
Ех, закінчується ера Мессі і Роналдо
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