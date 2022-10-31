Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жезуш: С Динамо может быть результат, который порадует их тренера
Тренер "Фенербахче" - о предстоящем матче с киевлянами
fenerbahce.org
Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча с киевским "Динамо" (2:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Мы добились нашей главной цели. Это был выход из группы. Главное, по-моему, — чемпионат Турции. Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы.
Я еще не решил, в каком составе мы выйдем на киевскую игру. Я не думал играть с молодыми футболистами, которым не столь повезло в этом году. Наша большая цель – лига. Сейчас мы на 1-м месте, но ничего не гарантировано. Важно не то, как мы начинаем, а то, как мы заканчиваем.
Мы знаем, что не сможем выиграть Лигу Европы. Есть команды, которые сильнее нас, но мы пройдем так далеко, как сможем. После игры с киевским "Динамо" у нас будет матч чемпионата. Он очень важен. В Киеве мы можем сыграть с футболистами, которые играют меньше. Также это может быть результат, который порадует тренера киевского "Динамо", - сказал Жезуш на пресс-конференции.
Матч "Динамо" - "Фенербахче" пройдет в четверг, 3 ноября в Кракове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
Популярное сейчас
- россияне бьют по инфраструктуре: во многих городах слышали взрывы и работу ПВО (upd)
- Серия А. Торино - Милан 2:1. Скрытый Топ-матч проигран
- Вернидуб – о матче с Динамо: В первые 20 минут нам все удавалось
- Есть первое очко! АЕК – Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Новости по теме
- 00:10 Зарубежные Лига Европы. Фенербахче вышел в лидеры, Юнион, Бетис, Реал Сосьедад и Фрайбург выиграли все матчи
- 08:08 Зарубежные Жезус: Пусть Луческу посмотрит статистику матча и увидит, сколько фолов было у игроков Динамо
- 08:55 Прогнозы на футбол Фенербахче - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.09.2022