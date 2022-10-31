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Жезуш: С Динамо может быть результат, который порадует их тренера

Лига Европы
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Тренер "Фенербахче" - о предстоящем матче с киевлянами

Жезуш: С Динамо может быть результат, который порадует их тренера

fenerbahce.org

Новина українською

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча с киевским "Динамо" (2:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы добились нашей главной цели. Это был выход из группы. Главное, по-моему, — чемпионат Турции. Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Я еще не решил, в каком составе мы выйдем на киевскую игру. Я не думал играть с молодыми футболистами, которым не столь повезло в этом году. Наша большая цель – лига. Сейчас мы на 1-м месте, но ничего не гарантировано. Важно не то, как мы начинаем, а то, как мы заканчиваем.

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Мы знаем, что не сможем выиграть Лигу Европы. Есть команды, которые сильнее нас, но мы пройдем так далеко, как сможем. После игры с киевским "Динамо" у нас будет матч чемпионата. Он очень важен. В Киеве мы можем сыграть с футболистами, которые играют меньше. Также это может быть результат, который порадует тренера киевского "Динамо", - сказал Жезуш на пресс-конференции.

Матч "Динамо" - "Фенербахче" пройдет в четверг, 3 ноября в Кракове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Жорже Жезуш
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Источник:
Sözcü

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