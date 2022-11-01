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Бригада из Хорватии. Стало известно, кто рассудит матч Динамо – Фенербахче

Лига Европы
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Встреча пройдет 3 ноября в Кракове

Бригада из Хорватии. Стало известно, кто рассудит матч Динамо – Фенербахче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европу между киевским "Динамо" и турецким "Фенербахче".

Главным рефери встречи выступит 38-летний хорват Дуйе Струкан. На линиях ему помогут его соотечественники Боян Зобеница и Ален Якшич. Четвертый судья - Иван Бебек.

За систему VAR будет отвечать Лука Пайретто из Италии. Его ассистент - Тихомир Пеин (Хорватия).

Напомним, матч "Динамо" - "Фенербахче" состоится в четверг, 3 ноября в Кракове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
uefa

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