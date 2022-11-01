Бригада из Хорватии. Стало известно, кто рассудит матч Динамо – Фенербахче

Стала известна бригада арбитров на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европу между киевским "Динамо" и турецким "Фенербахче".

Главным рефери встречи выступит 38-летний хорват Дуйе Струкан. На линиях ему помогут его соотечественники Боян Зобеница и Ален Якшич. Четвертый судья - Иван Бебек.

За систему VAR будет отвечать Лука Пайретто из Италии. Его ассистент - Тихомир Пеин (Хорватия).

Напомним, матч "Динамо" - "Фенербахче" состоится в четверг, 3 ноября в Кракове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.