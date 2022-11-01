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ЛЕ. Последний матч Динамо, лабиринт Дании и выбор между Швейцарией и Норвегией

Лига Европы
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Анонс матчей шестого тура группового раунда

ЛЕ. Последний матч Динамо, лабиринт Дании и выбор между Швейцарией и Норвегией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.

Дата всех матчей шестого тура – ​​03.11.2022.

Группа В

  • "Динамо" (Украина) 22:00 "Фенербахче" (Турция);
  • "Ренн" (Франция) 22:00 АЕК (Кипр).

В этой группе распределение команд уже определено. К сожалению, не в пользу Украины. Единственный представитель нашей страны в турнире досрочно финишировал последним. Но задача победы в матче с "Фенербахче" не снимается: это потенциальные очки для Украины в Таблицу коэффициентов и возможность лишить этих очков прямого конкурента (Турцию).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Ренн" 5 3 2 0 10-7 +3 11
2 "Фенербахче" 5 3 2 0 11-7 +4 11
3 АЕК 5 1 1 3 6-9 -3 4
4 Динамо 5 0 1 4 5-9 -4 1

Группа Н

  • "Трабзонспор" (Турция) 19:45 "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Монако" (Франция) 19:45 "Црвена Звезда" (Сербия).

Турция совершила рывок с 20-й позиции Таблицы коэффициентов на тринадцатую. Первым большим успехом страны стало то, что из пяти участников четырех удалось провести в группы. Еще один успех – это минимум три участника в плей-офф. Может быть и четвертый, но для этого "Трабзонспору" нужно в последнем туре выступить не хуже, чем "Црвена Звезда". Для Украины это по принципу "меньшее зло", ведь и Турция, и Сербия – наши конкуренты. У сербов "Партизан" уже вышел в плей-офф Лиги конференций, "Црвена Звезда" пока последняя в группе Лиги Европы.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Ференцварош" 5 3 1 1 8-8 0 10
2 "Монако" 5 2 1 2 5-7 -2 7
3 "Трабзонспор" 5 2 0 3 10-9 +1 6
4 "Црвена Звезда" 5 2 0 3 8-7 +1 6

Группа F

  • "Мидтьюлланн" (Дания) 19:45 "Штурм" (Австрия);
  • "Фейеноорд" (Нидерланды) 19:45 "Лацио" (Италия).

У представителя Дании – настоящий лабиринт. "Мидтьюлланн" по итогам группового раунда может финишировать как первым, так и последним. Пока датчане четвертые, но даже поражение от "Штурма" не гарантирует вылета из турнира. Для этого нужно, чтобы "Фейеноорд" параллельно не проиграл "Лацио" или проиграл с меньшей разницей мячей. Для первого места датчанам нужна победа над австрийцами и успех "Фейеноорда" из "Лацио". При этом выигрыш "Мидтьюлланна" должен быть минимум на два мяча больше, чем выигрыш "Фейеноорда". Одним словом, черт ногу сломает. Поэтому просто ждем.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Штурм 5 2 2 1 4-8 -4 8
2 "Лацио" 5 2 2 1 9-10 -1 8
3 "Фейеноорд" 5 1 2 2 12-9 +3 5
4 "Мидтьюлланн" 5 1 2 2 10-8 +2 5

Группа А

  • "Арсенал" (Англия) 22:00 "Цюрих" (Швейцария);
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) 22:00 ПСВ (Нидерланды).

Отсеять представителей двух наших конкурентов не получится. То есть, неудачником окажется либо команда из Швейцарии, либо команда из Норвегии. Видимо, учитывая, что швейцарцы нас преследуют и нам просто важно не потерять свое текущее пятнадцатое место в Таблице коэффициентов (а это – возможность заявлять в еврокубки пятую команду), логичнее будет болеть против "нейтральных". У "Цюриха" действительно сложная ситуация: нужно побеждать "Арсенал" в гостях и надеяться, что "Буде-Глимт" не выиграет у ПСВ. В случае ничьей с "канонирами" швейцарцам нужно поражение "Буде" с разницей минимум шесть голов. Реально ли?

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 5 4 0 1 7-3 +4 12
2 ПСВ 5 3 1 1 13-3 +10 10
3 Будё-Глимт 5 1 1 3 4-8 -4 4
4 "Цюрих" 5 1 0 4 5-15 -10 3

Группа G

  • "Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Нант" (Франция);
  • "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Фрайбург" (Германия).

Греция завершит свое выступление в еврокубках матчем "Олимпиакоса" против "Нанта". И в ближайшее время Украине в Таблице коэффициентов не будет угрожать.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фрайбург" 5 4 1 0 12-2 +10 13
2 "Карабах" 5 2 1 2 8-4 +4 7
3 "Нант" 5 2 0 3 4-11 -7 6
4 "Олимпиакос" 5 0 2 3 2-9 -7 2

Остальные матчи:

Группа С

  • "Бетис" (Испания) 22:00 ХИК (Финляндия);
  • "Рома" (Италия) 22:00 "Лудогорец" (Болгария).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бетис" 5 4 1 0 9-4 +5 13
2 "Лудогорец" 5 2 1 2 7-6 +1 7
3 Рома 5 2 1 2 8-6 +2 7
4 ХИК 5 0 1 4 2-10 -8 1

Группа D

  • "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 22:00 "Унион" (Германия);
  • "Брага" (Португалия) 22:00 "Мальме" (Швеция).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Юнион Сент-Жилуаз" 5 4 1 0 11-6 +5 13
2 "Унион" 5 3 0 2 3-2 +1 9
3 "Брага" 5 2 1 2 7-6 +1 7
4 "Мальме" 5 0 0 5 2-9 -7 0

Группа Е

  • "Реал Сосьедад" (Испания) 19:45 "Манчестер Юнайтед" (Англия);
  • "Шериф" (Молдова) 19:45 "Омония" (Кипр).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Реал Сосьедад" 5 5 0 0 10-1 +9 15
2 "Манчестер Юнайтед" 5 4 0 1 9-3 +6 12
3 "Шериф" 5 1 0 4 3-10 -7 3
4 "Омония" 5 0 0 5 3-11 -8 0

Читайте такжеУкраина рискует потерять пятую команду в еврокубках. Какие условия и как этого не допустить - в телеграм-канале о Таблице коэффициентов >>>

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В статье: Лига Европы Групповой этап
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