Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Последний матч Динамо, лабиринт Дании и выбор между Швейцарией и Норвегией
Анонс матчей шестого тура группового раунда
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.
Дата всех матчей шестого тура – 03.11.2022.
- "Динамо" (Украина) 22:00 "Фенербахче" (Турция);
- "Ренн" (Франция) 22:00 АЕК (Кипр).
В этой группе распределение команд уже определено. К сожалению, не в пользу Украины. Единственный представитель нашей страны в турнире досрочно финишировал последним. Но задача победы в матче с "Фенербахче" не снимается: это потенциальные очки для Украины в Таблицу коэффициентов и возможность лишить этих очков прямого конкурента (Турцию).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ренн"
|5
|3
|2
|0
|10-7
|+3
|11
|2
|"Фенербахче"
|5
|3
|2
|0
|11-7
|+4
|11
|3
|АЕК
|5
|1
|1
|3
|6-9
|-3
|4
|4
|Динамо
|5
|0
|1
|4
|5-9
|-4
|1
- "Трабзонспор" (Турция) 19:45 "Ференцварош" (Венгрия);
- "Монако" (Франция) 19:45 "Црвена Звезда" (Сербия).
Турция совершила рывок с 20-й позиции Таблицы коэффициентов на тринадцатую. Первым большим успехом страны стало то, что из пяти участников четырех удалось провести в группы. Еще один успех – это минимум три участника в плей-офф. Может быть и четвертый, но для этого "Трабзонспору" нужно в последнем туре выступить не хуже, чем "Црвена Звезда". Для Украины это по принципу "меньшее зло", ведь и Турция, и Сербия – наши конкуренты. У сербов "Партизан" уже вышел в плей-офф Лиги конференций, "Црвена Звезда" пока последняя в группе Лиги Европы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ференцварош"
|5
|3
|1
|1
|8-8
|0
|10
|2
|"Монако"
|5
|2
|1
|2
|5-7
|-2
|7
|3
|"Трабзонспор"
|5
|2
|0
|3
|10-9
|+1
|6
|4
|"Црвена Звезда"
|5
|2
|0
|3
|8-7
|+1
|6
- "Мидтьюлланн" (Дания) 19:45 "Штурм" (Австрия);
- "Фейеноорд" (Нидерланды) 19:45 "Лацио" (Италия).
У представителя Дании – настоящий лабиринт. "Мидтьюлланн" по итогам группового раунда может финишировать как первым, так и последним. Пока датчане четвертые, но даже поражение от "Штурма" не гарантирует вылета из турнира. Для этого нужно, чтобы "Фейеноорд" параллельно не проиграл "Лацио" или проиграл с меньшей разницей мячей. Для первого места датчанам нужна победа над австрийцами и успех "Фейеноорда" из "Лацио". При этом выигрыш "Мидтьюлланна" должен быть минимум на два мяча больше, чем выигрыш "Фейеноорда". Одним словом, черт ногу сломает. Поэтому просто ждем.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Штурм
|5
|2
|2
|1
|4-8
|-4
|8
|2
|"Лацио"
|5
|2
|2
|1
|9-10
|-1
|8
|3
|"Фейеноорд"
|5
|1
|2
|2
|12-9
|+3
|5
|4
|"Мидтьюлланн"
|5
|1
|2
|2
|10-8
|+2
|5
- "Арсенал" (Англия) 22:00 "Цюрих" (Швейцария);
- "Буде-Глимт" (Норвегия) 22:00 ПСВ (Нидерланды).
Отсеять представителей двух наших конкурентов не получится. То есть, неудачником окажется либо команда из Швейцарии, либо команда из Норвегии. Видимо, учитывая, что швейцарцы нас преследуют и нам просто важно не потерять свое текущее пятнадцатое место в Таблице коэффициентов (а это – возможность заявлять в еврокубки пятую команду), логичнее будет болеть против "нейтральных". У "Цюриха" действительно сложная ситуация: нужно побеждать "Арсенал" в гостях и надеяться, что "Буде-Глимт" не выиграет у ПСВ. В случае ничьей с "канонирами" швейцарцам нужно поражение "Буде" с разницей минимум шесть голов. Реально ли?
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|5
|4
|0
|1
|7-3
|+4
|12
|2
|ПСВ
|5
|3
|1
|1
|13-3
|+10
|10
|3
|Будё-Глимт
|5
|1
|1
|3
|4-8
|-4
|4
|4
|"Цюрих"
|5
|1
|0
|4
|5-15
|-10
|3
- "Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Нант" (Франция);
- "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Фрайбург" (Германия).
Греция завершит свое выступление в еврокубках матчем "Олимпиакоса" против "Нанта". И в ближайшее время Украине в Таблице коэффициентов не будет угрожать.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фрайбург"
|5
|4
|1
|0
|12-2
|+10
|13
|2
|"Карабах"
|5
|2
|1
|2
|8-4
|+4
|7
|3
|"Нант"
|5
|2
|0
|3
|4-11
|-7
|6
|4
|"Олимпиакос"
|5
|0
|2
|3
|2-9
|-7
|2
Остальные матчи:
- "Бетис" (Испания) 22:00 ХИК (Финляндия);
- "Рома" (Италия) 22:00 "Лудогорец" (Болгария).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бетис"
|5
|4
|1
|0
|9-4
|+5
|13
|2
|"Лудогорец"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|+1
|7
|3
|Рома
|5
|2
|1
|2
|8-6
|+2
|7
|4
|ХИК
|5
|0
|1
|4
|2-10
|-8
|1
- "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 22:00 "Унион" (Германия);
- "Брага" (Португалия) 22:00 "Мальме" (Швеция).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|5
|4
|1
|0
|11-6
|+5
|13
|2
|"Унион"
|5
|3
|0
|2
|3-2
|+1
|9
|3
|"Брага"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|+1
|7
|4
|"Мальме"
|5
|0
|0
|5
|2-9
|-7
|0
- "Реал Сосьедад" (Испания) 19:45 "Манчестер Юнайтед" (Англия);
- "Шериф" (Молдова) 19:45 "Омония" (Кипр).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Реал Сосьедад"
|5
|5
|0
|0
|10-1
|+9
|15
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|4
|0
|1
|9-3
|+6
|12
|3
|"Шериф"
|5
|1
|0
|4
|3-10
|-7
|3
|4
|"Омония"
|5
|0
|0
|5
|3-11
|-8
|0
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