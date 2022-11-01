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Игроки Динамо встретились с болельщиками киевлян в Кракове - ФОТО

Лига Европы
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(1 голосов)

Во встрече приняли участие Цыганков, Забарный, Караваев и Сирота

Игроки Динамо встретились с болельщиками киевлян в Кракове - ФОТО

fcdynamo.com

Новина українською

С понедельника "Динамо" находится в Кракове, куда перебралось из Львова после победы над "Кривбассом" для подготовки к следующему матчу Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

Команда поселилась в отеле Novotel Krakow City West, куда сегодня пригласила болельщиков на автограф-сессию, в которой приняли участие Виктор Цыганков, Илья Забарный, Александр Караваев и Александр Сирота.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо - Фенербахче доступны в режиме Live в нашем Telegram

Несколько сотен поклонников "бело-синих" посетили встречу, чтобы увидеться и пообщаться с любимыми игроками, получить автографы и сделать фотографии на память.

В завершение встречи динамовцы сделали общее фото со своими гостями, провозгласив лозунг единства всех украинцев - "Слава Украине! Героям слава!".

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
01.11.2022 в 22:13
Ну що це за вболівальники ? Автограф сесія для дітлохів. Справжні вболівальники, ультрас, наприклад, запхали б їм ці автографи десь у район нижче поперека за пройдешню ганьбу цього сезону
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