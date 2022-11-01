Игроки Динамо встретились с болельщиками киевлян в Кракове - ФОТО

С понедельника " Динамо " находится в Кракове, куда перебралось из Львова после победы над "Кривбассом" для подготовки к следующему матчу Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

Команда поселилась в отеле Novotel Krakow City West, куда сегодня пригласила болельщиков на автограф-сессию, в которой приняли участие Виктор Цыганков, Илья Забарный, Александр Караваев и Александр Сирота.

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Несколько сотен поклонников "бело-синих" посетили встречу, чтобы увидеться и пообщаться с любимыми игроками, получить автографы и сделать фотографии на память.

В завершение встречи динамовцы сделали общее фото со своими гостями, провозгласив лозунг единства всех украинцев - "Слава Украине! Героям слава!".