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Украинские арбитры будут судить матч заключительного тура Лиги Европы
Главным рефери будет Сергей Бойко
Фото: dynamo.kiev.ua
На поединке заключительного тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023 в квартете G "Олимпиакос" (Греция) - "Нант" (Франция) будет работать четверка украинских арбитров.
Главным рефери выступит Сергей Бойко. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Владимир Володин. Четвертый судья – Анатолий Абдула.
Арбитр VAR - Петр Ласик, ассистент VAR - Павел Пскит (оба - Польша).
Поединок "Олимпиакос" - "Нант" состоится в четверг, 3 ноября. Начало – в 19.45 по киевскому времени.
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