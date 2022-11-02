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Украинские арбитры будут судить матч заключительного тура Лиги Европы

Лига Европы
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Главным рефери будет Сергей Бойко

Украинские арбитры будут судить матч заключительного тура Лиги Европы

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

На поединке заключительного тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023 в квартете G "Олимпиакос" (Греция) - "Нант" (Франция) будет работать четверка украинских арбитров.

Главным рефери выступит Сергей Бойко. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Владимир Володин. Четвертый судья – Анатолий Абдула.

Арбитр VAR - Петр Ласик, ассистент VAR - Павел Пскит (оба - Польша).

Поединок "Олимпиакос" - "Нант" состоится в четверг, 3 ноября. Начало – в 19.45 по киевскому времени.

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В статье: Сергей Бойко Олимпиакос (Пирей) Нант (Франция)
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Источник:
УАФ

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