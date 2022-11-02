Украинские арбитры будут судить матч заключительного тура Лиги Европы

На поединке заключительного тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023 в квартете G "Олимпиакос" (Греция) - "Нант" (Франция) будет работать четверка украинских арбитров.

Главным рефери выступит Сергей Бойко. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Владимир Володин. Четвертый судья – Анатолий Абдула.

Арбитр VAR - Петр Ласик, ассистент VAR - Павел Пскит (оба - Польша).

Поединок "Олимпиакос" - "Нант" состоится в четверг, 3 ноября. Начало – в 19.45 по киевскому времени.