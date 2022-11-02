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"Отбывать номер не нужно". Маркевич оценил шансы Динамо в матче с Фенербахче
Специалист считает, что киевлянам по силам обыграть турков
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча "Динамо" против "Фенербахче" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
"Как использовать этот матч – дело главного тренера. Думаю, что "Динамо" не хуже за "Фенербахче". Что есть в "Фенербахче"? Серенькая команда. "Динамо" уж точно не слабее. Необходимо выходить и играть, проявить характер. Отбывать номер не нужно.
Мое мнение, стоит давать возможность молодым. Мирча Луческу рискнул поставить Ваната и тот начал забивать. Почему раньше не давали ему такой возможности? Для чего было "мурыжить"? Молодой, хочет играть, умеет забивать – и сколько его держали на лавке…, — заявил Маркевич.
Матч 6-го тура "Динамо" - "Фенербахче" пройдет 3 ноября в Кракове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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