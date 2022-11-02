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"Отбывать номер не нужно". Маркевич оценил шансы Динамо в матче с Фенербахче

Лига Европы
(1 голосов)

Специалист считает, что киевлянам по силам обыграть турков

"Отбывать номер не нужно". Маркевич оценил шансы Динамо в матче с Фенербахче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча "Динамо" против "Фенербахче" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

"Как использовать этот матч – дело главного тренера. Думаю, что "Динамо" не хуже за "Фенербахче". Что есть в "Фенербахче"? Серенькая команда. "Динамо" уж точно не слабее. Необходимо выходить и играть, проявить характер. Отбывать номер не нужно.

Мое мнение, стоит давать возможность молодым. Мирча Луческу рискнул поставить Ваната и тот начал забивать. Почему раньше не давали ему такой возможности? Для чего было "мурыжить"? Молодой, хочет играть, умеет забивать – и сколько его держали на лавке…, — заявил Маркевич.

Матч 6-го тура "Динамо" - "Фенербахче" пройдет 3 ноября в Кракове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Мирон Маркевич Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.11.2022 в 15:09
і не тільки Маркевич, а також інші тут коментатори, лежачи на дивані можуть дати поради що, як і кому
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Nyva_vn_uа (Vinnytsia)
02.11.2022 в 14:16
Беседін тільки після дискви, йому потрібно давати більше практики, щоб набрав форму, а не Ванату.
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
02.11.2022 в 14:09
Шанс, только один - расслабиться, а турки сами всё сделают.
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