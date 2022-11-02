"Отбывать номер не нужно". Маркевич оценил шансы Динамо в матче с Фенербахче

Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча "Динамо" против "Фенербахче" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

"Как использовать этот матч – дело главного тренера. Думаю, что "Динамо" не хуже за "Фенербахче". Что есть в "Фенербахче"? Серенькая команда. "Динамо" уж точно не слабее. Необходимо выходить и играть, проявить характер. Отбывать номер не нужно.

Мое мнение, стоит давать возможность молодым. Мирча Луческу рискнул поставить Ваната и тот начал забивать. Почему раньше не давали ему такой возможности? Для чего было "мурыжить"? Молодой, хочет играть, умеет забивать – и сколько его держали на лавке…, — заявил Маркевич.