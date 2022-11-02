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Шахтер сыграет в плей-офф Лиги Европы с одним из вторых мест группового раунда турнира
Окончательно потенциальные соперники еще не определились
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы. "Горняки" сыграют в стыковом раунде плей-офф (1/16-я финала), где соперником будет одна из команд, занявших второе место на групповом раунде.
Перед последним туром группового раунда Лиги Европы список потенциальных соперников "Шахтера" выглядит так:
- ПСВ (Нидерланды);
- "Ренн" (Франция);
- "Лудогорец" (Болгария);
- "Унион" (Германия);
- "Манчестер Юнайтед" (Англия);
- "Штурм" (Австрия);
- "Карабах" (Азербайджан);
- "Монако" (Франция).
Однако ни одна из этих команд еще не гарантировала себе выхода в плей-офф Лиги Европы именно со второго места. Потому список может измениться.
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