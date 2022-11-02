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Шахтер сыграет в плей-офф Лиги Европы с одним из вторых мест группового раунда турнира

Лига Европы
(1 голосов)

Окончательно потенциальные соперники еще не определились

Шахтер сыграет в плей-офф Лиги Европы с одним из вторых мест группового раунда турнира

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы. "Горняки" сыграют в стыковом раунде плей-офф (1/16-я финала), где соперником будет одна из команд, занявших второе место на групповом раунде.

Перед последним туром группового раунда Лиги Европы список потенциальных соперников "Шахтера" выглядит так:

  • ПСВ (Нидерланды);
  • "Ренн" (Франция);
  • "Лудогорец" (Болгария);
  • "Унион" (Германия);
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия);
  • "Штурм" (Австрия);
  • "Карабах" (Азербайджан);
  • "Монако" (Франция).

Однако ни одна из этих команд еще не гарантировала себе выхода в плей-офф Лиги Европы именно со второго места. Потому список может измениться.

Обо всех потенциальных соперниках украинских команд в Европе и о борьбе в Таблице коэффициентов – в профильном телеграмм-канале >>>

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
02.11.2022 в 22:06
Все команды не подарок!
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