Шахтер сыграет в плей-офф Лиги Европы с одним из вторых мест группового раунда турнира

"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы. "Горняки" сыграют в стыковом раунде плей-офф (1/16-я финала), где соперником будет одна из команд, занявших второе место на групповом раунде.

Перед последним туром группового раунда Лиги Европы список потенциальных соперников "Шахтера" выглядит так:

ПСВ (Нидерланды);

"Ренн" (Франция);

"Лудогорец" (Болгария);

"Унион" (Германия);

"Манчестер Юнайтед" (Англия);

"Штурм" (Австрия);

"Карабах" (Азербайджан);

"Монако" (Франция).

Однако ни одна из этих команд еще не гарантировала себе выхода в плей-офф Лиги Европы именно со второго места. Потому список может измениться.