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Тренер Фенербахче Жезуш: Динамо будет играть не за позицию в группе, а за свою честь и достоинство
Наставник Фенербахче - о грядущем матче с Динамо
fcdynamo.com
Главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матч 6-го тура
"С момента первой встречи с "Динамо" на групповом этапе наша команда изменилась, мы стали сильнее. Мы знаем друг друга очень хорошо, ведь провели между собой множество матчей.
"Динамо" – очень хорошая команда, которая была фаворитом нашей группы в начале турнира. Сейчас ситуация иная, однако завтра они будут играть не за позицию в группе, а за свою честь и достоинство. Потому завтрашняя игра будет очень сложной для нас, ведь "Динамо" хочет победить любой ценой. В то же время наша цель – одержать победу и занять первое место в группе.
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Чтобы конкурировать в чемпионате Турции и Лиге Европы, наша команда применяет ротацию. Мы меняем игроков от матча к матчу, чтобы они могли получить больше времени на отдых. У нас есть универсальные футболисты, которых можно использовать на разных позициях. Впереди у нас важный матч в турецкой Суперлиге против "Сивасспора", поэтому завтра мы должны быть осторожными и сохранить своих ключевых игроков. Наша основная цель – выиграть чемпионат.
Мы отлично провели групповой этап, однако до сих пор неясно, кто станет победителем нашей группы - "Фенербахче" или "Ренн". Даже если мы завтра одержим победу, это еще не гарантирует лидерство. Я знаю, что "Ренн" выигрывает свой матч, ведь играет дома и против более слабой команды. Поэтому завтра на первый план выйдет количество забитых мячей.
Первая команда группы напрямую выходит в 1/8 финала Лиги Европы, а команде, финиширующей второй, придется не только играть в 1/16 финала, но еще и против команд из Лиги чемпионов, что будет гораздо более сложной задачей.
Как я уже сказал, завтра я хочу предоставить игровое время молодым игрокам, чтобы они могли проявить себя на групповом этапе Лиги Европы и быть готовыми к следующей стадии", - сказал Жезуш.
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