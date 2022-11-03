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Хавбек Фенербахче перед игрой с Динамо: Уважаем соперника, но не боимся

Лига Европы
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Команды встретятся уже сегодня

Хавбек Фенербахче перед игрой с Динамо: Уважаем соперника, но не боимся

Фото: fcdynamo.com

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Бразильский полузащитник "Фенербахче" Линкольн поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы против киевского "Динамо".

"Матч с "Динамо" будет отличаться от остальных матчей, которые мы провели. Но мы сделаем все от себя зависящее, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества на поле.

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Я могу сыграть на нескольких позициях и знаю, что мой тренер мне доверяет. На любой позиции, где меня используют, я стараюсь отдать все силы, чтобы помочь моей команде победить.

Мои ожидания от матча высоки, как и от Лиги Европы в целом. Мы будем стараться пройти в турнире как можно дальше. Мы – "Фенербахче", уважаем всех своих соперников, но не боимся их", - сказал Линкольнк на предматчевой пресс-конференции.

Матч "Динамо" - "Фенербахче" состоится сегодня, 3 ноября на стадионе "Краковии" в Кракове. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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