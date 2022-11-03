Хавбек Фенербахче перед игрой с Динамо: Уважаем соперника, но не боимся

Бразильский полузащитник "Фенербахче" Линкольн поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы против киевского "Динамо".

"Матч с "Динамо" будет отличаться от остальных матчей, которые мы провели. Но мы сделаем все от себя зависящее, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества на поле.

Я могу сыграть на нескольких позициях и знаю, что мой тренер мне доверяет. На любой позиции, где меня используют, я стараюсь отдать все силы, чтобы помочь моей команде победить.

Мои ожидания от матча высоки, как и от Лиги Европы в целом. Мы будем стараться пройти в турнире как можно дальше. Мы – "Фенербахче", уважаем всех своих соперников, но не боимся их", - сказал Линкольнк на предматчевой пресс-конференции.