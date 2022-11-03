Динамо – Фенербахче. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги Европы между стамбульским "Фенербахче" и киевским "Динамо".

Из серии "Где-то мы уже такое видели" и не раз. Действительно, турецкий и украинский гранды за последние полгода сыграли друг с другом уже несколько раз. К сожалению, сегодняшняя ноябрьская встреча между "Фенербахче" и "Динамо" не имеет турнирного значения. Сможет ли "Динамо" удивить своего соперника, не имея груза ответственности за результат? Есть ли план у Луческу? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 3 ноября – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский