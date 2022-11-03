Динамо определилось с формой на заключительную игру Лиги Европы

Утром в день матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским "Динамо" и турецким "Фенербахче" состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Среди прочего было утверждено, в форме каких цветов проведут встречу команды.

"Динамо" сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов, вратарь киевлян проведет матч в зеленой экипировке. "Фенербахче" выбрал форму традиционных желто-синих цветов, а голкипер наденет голубую экипировку.

Напомним, матч пройдет на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского в Кракове и начнется в 22:00 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна аудио и текстовая трансляция поединка.