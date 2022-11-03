ЛЕ. Монако показал стиль, Нант - характер, а Фейенорд драматично выбил Лацио

В этом материале обзоры матчей первого временного слота. Об остальных играх дня в Лиге Европы читайте тут.

Группа Е

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1

Гол: Гарначо, 17

Отчет о гостевой победе "Красных дьяволов" над обескровленнымии травмами басками читайте в отдельном материале.

Кишинев. "Зимбру"

"Шериф" (Молдова) - "Омония" (Кипр) - 1:0

Гол: Рашид, 87

Яркий, событийный выдался матч. "Шериф" дважды пробивал в каркас ворот, на что "Омония" отвечала моментами нашего Романа Безуса. Один его удар защитники вынесли с линии ворот, другой попал в перекладину.

В итоге победу, а с ней и выход в Лигу конференций "Шерифу" принес эффектный проход и удар Рашида Аканби под занавес игры. Систем ПВО у Молдовы, как мы выяснили, нет, а вот клуб-учасник весенней стадии еврокубков появился.

Группа F

Хернинг. "MCH Арена"

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Штурм" (Австрия) - 2:0

Голы: Дрейер, 15, 72

В этом евросезоне датчане уступали на своем поле только "Бенфике", и сегодня они еще раз доказали, что на МСН Арене не боятся никого. "Штурм", может, и много бил по воротам, но были ли у него действительно опасные моменты? Конечно, нет.

А вот Андрес Дрейер свои два шанса нашел. В первом тайме он реализовал выход на ворота, а во втором замкнул прострел, выведя "Мидтьюлланн" в плей-офф Лиги Европы. Большой успех для датского футбола.

Роттердам. "Де Кейп"

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) - 1:0

Гол: Хименес, 64

Иногда соперники настолько равны, что победителя в противостоянии определяет удача, и это как раз такой случай. Ни "Лацио", ни "Фейе" не имели большого игрового преимущества. Да, у хозяев здорово прорывался и бил Пайшао, но "Орлы" отвечали усилиями Лаццари. Да, у "Фейе" был классный выстрел Кокчу в штангу, но и за итальянцев мощно в перекладину приложился Филипе Андерсон.

В итоге все решила одна грубая вратарская ошибка. В середине второго тайма Иван Проведель выпустил мяч из рук на выходе, и Сантьяго Хименес буквально внес его в сетку. ВАР нарушения не увидел и это значит, что "Фейенорд" продолжит путь в ЛЕ, а "Лацио" Маурицио Сарри весной сыграет лишь в Лиге конференций. Порядок побил класс.

Группа G

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" (Греция) - "Нант" (Франция) - 0:2

Голы: Мохаммед, 79, Блас, 90

Красавцы, "Нант"! Просто браво! Команда, занимающая 15-е место в Лиге 1, собралась на решающий матч Лиги Европы, и хотя шансы были неочевидны, удача таки улыбнулась парням Антуана Комбуаре.

Вообще"Оли" атаковал намного больше. У него сильнее состав, и Лафон с трудом отражал удары Боулера, Эль-Араби и Кунде. Но "Нант" не пал духом, и даже по такой игре выгрыз свой шанс в концовке встречи - Мустафа Мохаммед выпрыгнул выше всех после подача Бласа, и это значит, что "Канарейки" сыграют в плей-офф ЛЕ. Для их нынешнего состояния это фантастика.

Баку. Стадион им. Тофика Бахрамова

"Карабах" (Азербайджан) - "Фрайбург" (Германия) - 1:1

Голы: Квабена, 90+1 - Петерсен, 25 (с пенальти)

И зачем УЕФА назначил на важный матч судью из страны без правосудия? Белорус Алексей Кульбаков и его бригада в Баку перехватили все внимание на себя. Между тем, "Карабаху" нужна была победа, чтобы выйти в плей-офф, и встреча была напряженной.

Даже немотивированные немцы сильны и быстро повели в счете благодаря пенальти. Ну, а затем в дело вступил Кульбаков. На старте второго тайма он назначил пенальти, который отменил ВАР. Затем его ассистент не увидел офсайд, и ВАР пришлось отменять гол "Карабаха". Еще через 10 минут Кульбаков не узрел с трех метров очевидной прямой ноги у защитника "Карабаха" Медины, и опять удалять грубияна пришлось ВАР. Цирк. За феерией судьи как-то незаметно прошел тот факт, что "Карабах" забил только раз и вылетел в Лигу конференций.

Группа Н

Фонвьей. "Стад Луи ІІ"

"Монако" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 4:1

Голы: Фолланд, 5, 27, 87, Родич, 50 (автогол) - Канга, 54 (с пенальти)

Монегаски под проливным дождем вышли в плей-офф ЛЕ, не оставив шансов "Црвене Звезде". Единоборства, моменты, контроль над игрой - команда Филиппа Клемана доминировала во всем. Солистом же выступил Кевин Фолланд, который уже в стартовые полчаса замкнул подачу с фланга, а затем без шансов для голкипера пробил с линии штрафной.

После того, как в начале второго тайма Канга еще и срезал мяч в свои ворота после прострела Головина матч можно было заканчивать. Пусть в Сербии "Црвена Звезда" не знает себе равных, но в Европе ей очень сложно.

Трабзон. "Шенол Гюнеш"

"Трабзонспор" (Турция) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:0

Гол: Бакасетас, 7

Здесь серьезной борьбы не вышло. "Фради" гарантировали себе выход в плей-офф еще в предпоследнем туре, так что сегодня в Трабзоне больше отбывали номер, чем играли. Результат налицо - 17:3 по ударам в пользу хозяев, причем венгры так ни разу и не попали в створ ворота Угуркана Чакыра.

Лишь плохая реализация не позволила туркам выиграть разгромно. Анастасиос Бакасетас - единственный, кто пробил как надо из-за пределов штрафной, и это значит, что весной "Трабзонспор" сыграет в Лиге конференций.