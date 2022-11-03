Бущан, Попов, Ванат и Беседин в старте Динамо на матч с Фенербахче

Сегодня, 3 ноября, Динамо в 6-м туре группового этапа Лиги Европы в условно домашнем матче в Польше сыграет с турецким Фенербахче.

Все самые яркие моменты матча Динамо - Фенербахче доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известен стартовые составы команд на этот матч.

Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Ванат, Беседин

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Кабаев, Пэррис, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Диалло, Сирота, Кендзера

Фенербахче: Байандыр, Осайи-Сэмюэл, Салаи, Сердар Азиз, Кадыоглу, Гюлер, Арао, Кпешу, Линкольн, Бачуайи, Валенсия

Запасные: Осман Эртугрул Четин, Акьюз, Алиоски, Кинг, Ирфан Джан Кахведжи, Жоао Педро, Зайц, Коджатюрк, Исмаил Юксек, Демир, Эмре Мор

Отметим, что для киевлян этот матч уже не имеет турнирного значения – они уже не смогут пробиться в плей-офф.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.