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Бущан, Попов, Ванат и Беседин в старте Динамо на матч с Фенербахче
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 3 ноября, Динамо в 6-м туре группового этапа Лиги Европы в условно домашнем матче в Польше сыграет с турецким Фенербахче.
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Уже известен стартовые составы команд на этот матч.
Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Ванат, Беседин
Запасные: Нещерет, Игнатенко, Кабаев, Пэррис, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Диалло, Сирота, Кендзера
Фенербахче: Байандыр, Осайи-Сэмюэл, Салаи, Сердар Азиз, Кадыоглу, Гюлер, Арао, Кпешу, Линкольн, Бачуайи, Валенсия
Запасные: Осман Эртугрул Четин, Акьюз, Алиоски, Кинг, Ирфан Джан Кахведжи, Жоао Педро, Зайц, Коджатюрк, Исмаил Юксек, Демир, Эмре Мор
Отметим, что для киевлян этот матч уже не имеет турнирного значения – они уже не смогут пробиться в плей-офф.
Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет
Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.
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