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Бущан, Попов, Ванат и Беседин в старте Динамо на матч с Фенербахче

Лига Европы
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Бущан, Попов, Ванат и Беседин в старте Динамо на матч с Фенербахче

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 3 ноября, Динамо в 6-м туре группового этапа Лиги Европы в условно домашнем матче в Польше сыграет с турецким Фенербахче.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо - Фенербахче доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известен стартовые составы команд на этот матч.

Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Ванат, Беседин

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Кабаев, Пэррис, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Диалло, Сирота, Кендзера

Фенербахче: Байандыр, Осайи-Сэмюэл, Салаи, Сердар Азиз, Кадыоглу, Гюлер, Арао, Кпешу, Линкольн, Бачуайи, Валенсия

Запасные: Осман Эртугрул Четин, Акьюз, Алиоски, Кинг, Ирфан Джан Кахведжи, Жоао Педро, Зайц, Коджатюрк, Исмаил Юксек, Демир, Эмре Мор

Отметим, что для киевлян этот матч уже не имеет турнирного значения – они уже не смогут пробиться в плей-офф.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
03.11.2022 в 20:59
Опорний нападник Є а от чи побачимо забивного Динамівці досить свій клуб ганьбить! Хоч одну гру у немотивованого суперника виграйте!
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0
-2
vinn (Khmelnitskу)
03.11.2022 в 21:14
Це не Динамо (Київ), а Динамо (ОПЗЖ), тому плювати на нього.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 20:53
всё хана туркам а может быть и ДК
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0
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