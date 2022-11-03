Динамо – Фенербахче. 0:1. Удар в пустые ворота после неудачного выхода Бущана

ЧО если вы в Одессе не выиграете у ДК то у кого вы собираетесь выигравать--их катают как детей или вы уже вплотную собираетесь идти в 1 лигу --тогда выигравать не надо продайте матч за хорошие бабки --может потом купите Авагимяна