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Динамо – Фенербахче. 0:1. Удар в пустые ворота после неудачного выхода Бущана
Отличился 17-летний хав
Фото: Getty Images Ukraine
"Фенербахче" вышел вперед в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с "Динамо". Голом отметился 17-летний Арда Гюлер.
У линии штрафной на отскоке получил мяч Гюлер. Мощно пробил и открыл счет в противостоянии.
23' Арда Гюлер – 0:1.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 22:53
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