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Динамо – Фенербахче. 0:1. Удар в пустые ворота после неудачного выхода Бущана

Лига Европы
(1 голосов)

Отличился 17-летний хав

Динамо – Фенербахче. 0:1. Удар в пустые ворота после неудачного выхода Бущана

Фото: Getty Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахче" вышел вперед в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с "Динамо". Голом отметился 17-летний Арда Гюлер.

У линии штрафной на отскоке получил мяч Гюлер. Мощно пробил и открыл счет в противостоянии.

23' Арда Гюлер – 0:1.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 22:53
ЧО если вы в Одессе не выиграете у ДК то у кого вы собираетесь выигравать--их катают как детей или вы уже вплотную собираетесь идти в 1 лигу --тогда выигравать не надо продайте матч за хорошие бабки --может потом купите Авагимяна
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