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Динамо – Фенербахче. 0:2. Потолкались и пропустили после углового
Виллиан Арао забивает точным ударом в дальний угол
Фото: twitter.com/Fenerbahce
"Фенербахче" удваивает преимущество в матче с "Динамо". Отличился Виллиан Арао.
Перед двумя подряд угловыми Миши Батшуаи потолкался с Ильей Забарным, хотя вряд ли это каким-то образом помогло гостям. Первый угловой ни к чему не привел, но на втором Виллиан оказался в удачной позиции и переправил мяч под дальнюю штангу.
45+2 Виллиан Арао – 0:2.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 23:00
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