Динамо – Фенербахче. 0:2. Потолкались и пропустили после углового

"Фенербахче" удваивает преимущество в матче с "Динамо". Отличился Виллиан Арао.

Перед двумя подряд угловыми Миши Батшуаи потолкался с Ильей Забарным, хотя вряд ли это каким-то образом помогло гостям. Первый угловой ни к чему не привел, но на втором Виллиан оказался в удачной позиции и переправил мяч под дальнюю штангу.

45+2 Виллиан Арао – 0:2.