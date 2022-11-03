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Динамо – Фенербахче. 0:2. Потолкались и пропустили после углового

Лига Европы
(1 голосов)

Виллиан Арао забивает точным ударом в дальний угол

Динамо – Фенербахче. 0:2. Потолкались и пропустили после углового

Фото: twitter.com/Fenerbahce

Новина українською

"Фенербахче" удваивает преимущество в матче с "Динамо". Отличился Виллиан Арао.

Перед двумя подряд угловыми Миши Батшуаи потолкался с Ильей Забарным, хотя вряд ли это каким-то образом помогло гостям. Первый угловой ни к чему не привел, но на втором Виллиан оказался в удачной позиции и переправил мяч под дальнюю штангу.

45+2 Виллиан Арао – 0:2.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 23:00
после ДК -Мирчу уже ни одна команда не возьмёт в тренера --с таким позором закончит тренерскую карьеру -но зато при хороших бабках а может молдаване возьмут --катают ДК как детей -это они дают ответку
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