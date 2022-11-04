Динамо провело свой худший еврокубковый сезон за последние семнадцать лет

"Динамо" закончило выступления в еврокубковом сезоне 2022/23. Пройдя два раунда квалификации Лиги чемпионов, киевляне вылетели в плей-офф раунде от "Бенфики" и опустились в Лигу Европы, где проиграли пять из шести матчей.

Единственный не проигрышный результат – ничья с АЕКом 3:3.

Таким образом, "Динамо" набрало 4.5 очка в Таблицу коэффициентов. Это самый плохой личный показатель киевского клуба за последние семнадцать лет, сообщает телеграмм-канал об украинской Таблице коэффициентов. Меньший сезонный еврокоэффициент "Динамо" последний раз набирало в сезоне 2005/06.

Это второй сезон подряд, в котором "Динамо" не может выйти в евровесну.