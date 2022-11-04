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Динамо провело свой худший еврокубковый сезон за последние семнадцать лет

Лига Европы
(2 голосов)

С точки зрения набора очков в Таблицу коэффициентов

Динамо провело свой худший еврокубковый сезон за последние семнадцать лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" закончило выступления в еврокубковом сезоне 2022/23. Пройдя два раунда квалификации Лиги чемпионов, киевляне вылетели в плей-офф раунде от "Бенфики" и опустились в Лигу Европы, где проиграли пять из шести матчей.

Единственный не проигрышный результат – ничья с АЕКом 3:3.

Таким образом, "Динамо" набрало 4.5 очка в Таблицу коэффициентов. Это самый плохой личный показатель киевского клуба за последние семнадцать лет, сообщает телеграмм-канал об украинской Таблице коэффициентов. Меньший сезонный еврокоэффициент "Динамо" последний раз набирало в сезоне 2005/06.

Это второй сезон подряд, в котором "Динамо" не может выйти в евровесну.

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В статье: Динамо (Киев) Таблица коэффициентов
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Комментарии (1)
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beatles (Крижопіль)
04.11.2022 в 00:42
Может это просто совпадение,что Шахтер ни за какие коврижки не хотел чтобы Луческу возвращался?
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