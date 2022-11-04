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Динамо провело свой худший еврокубковый сезон за последние семнадцать лет
С точки зрения набора очков в Таблицу коэффициентов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" закончило выступления в еврокубковом сезоне 2022/23. Пройдя два раунда квалификации Лиги чемпионов, киевляне вылетели в плей-офф раунде от "Бенфики" и опустились в Лигу Европы, где проиграли пять из шести матчей.
Единственный не проигрышный результат – ничья с АЕКом 3:3.
Таким образом, "Динамо" набрало 4.5 очка в Таблицу коэффициентов. Это самый плохой личный показатель киевского клуба за последние семнадцать лет, сообщает телеграмм-канал об украинской Таблице коэффициентов. Меньший сезонный еврокоэффициент "Динамо" последний раз набирало в сезоне 2005/06.
Это второй сезон подряд, в котором "Динамо" не может выйти в евровесну.
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