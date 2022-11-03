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Лига Европы. Арсенал выиграл группу, Унион пробился в плей-офф
Групповой раунд Лиги Европы 2022/23 завершен
Фото: twitter.com/fcunion_en/Автор - невідомий
Лига Европы, шестой тур
Группа A
Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” Англия – “Цюрих” Швейцария 1:0
Гол: Тирни 17
Буде, “Аспмира”
“Буде-Глимт” Норвегия – “ПСВ Эйндховен” Нидерланды 1:2
Голы: Жугель 90+3 – Сампстед 35 (авт.), Бакайоко 52
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|6
|5
|0
|1
|8-3
|+5
|15
|2
|"ПСВ"
|6
|4
|1
|1
|15-4
|+11
|13
|3
|"Буде-Глимт"
|6
|1
|1
|4
|5-10
|-5
|4
|4
|"Цюрих"
|6
|1
|0
|5
|5-16
|-11
|3
Группа B
Краков, “Маршал Юзеф Пилсудский”
“Динамо” Киев, Украина – “Фенербахче” Турция 0:2
Голы: Гюлер 23, Арао 45+2
Удаление: Забарный 68 (“Динамо”)
Ренн, “Руажон Парк”
“Ренн” – “АЕК Ларнака” Кипр 1:1
Голы: Аблин 17 – Лопеш 76
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фенербахче"
|6
|4
|2
|0
|13-7
|+6
|14
|2
|"Ренн"
|6
|3
|3
|0
|11-8
|+3
|12
|3
|"АЕК"
|6
|1
|2
|3
|7-10
|-3
|5
|4
|"Динамо" Киев
|6
|0
|1
|5
|5-11
|-6
|1
Группа C
Севилья, “Бенито Вильямарин”
“Бетис” Испания – “ХИК” Финляндия 3:0
Голы: Руибаль 20, Руибаль 40, Фекир 90+3
Рим, “Олимпико”
“Рома” Италия – “Лудогорец” Болгария 3:1
Голы: Пеллегрини 56 (пен.), Пеллегрини 65 (пен.), Дзаньоло 85 – Рик 41
Удаление: Вердон 89 (“Лудогорец”)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бетис"
|6
|5
|1
|0
|12-4
|+8
|16
|2
|"Рома"
|6
|3
|1
|2
|11-7
|+4
|10
|3
|"Лудогорец"
|6
|2
|1
|3
|8-9
|-1
|7
|4
|"ХИК"
|6
|0
|1
|5
|2-13
|-11
|1
Группа D
Сент-Жиллуаз, “Стад Жозеф Марьен”
“Рояль Юнион Сент-Жилуаз” Бельгия – “Унион Берлин” Германия 0:1
Гол: Михел 6
Брага, “Мунисипал”
“Брага” – “Мальме” 2:1
Голы: Орта 36, Джало 55 – Сейдью 78
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|6
|4
|1
|1
|11-7
|+4
|13
|2
|"Унион"
|6
|4
|0
|2
|4-2
|+2
|12
|3
|"Брага"
|6
|3
|1
|2
|9-7
|+2
|10
|4
|"Мальме"
|6
|0
|0
|6
|3-11
|-8
|0
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