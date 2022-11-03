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Лига Европы. Арсенал выиграл группу, Унион пробился в плей-офф

Лига Европы
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Групповой раунд Лиги Европы 2022/23 завершен

Лига Европы. Арсенал выиграл группу, Унион пробился в плей-офф

Фото: twitter.com/fcunion_en/Автор - невідомий

UA-Футбол
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Лига Европы, шестой тур

Группа A

Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” Англия – “Цюрих” Швейцария 1:0

Гол: Тирни 17

Буде, “Аспмира”

“Буде-Глимт” Норвегия – “ПСВ Эйндховен” Нидерланды 1:2

Голы: Жугель 90+3 – Сампстед 35 (авт.), Бакайоко 52

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 6 5 0 1 8-3 +5 15
2 "ПСВ" 6 4 1 1 15-4 +11 13
3 "Буде-Глимт" 6 1 1 4 5-10 -5 4
4 "Цюрих" 6 1 0 5 5-16 -11 3

Группа B

Краков, “Маршал Юзеф Пилсудский”

“Динамо” Киев, Украина – “Фенербахче” Турция 0:2

Голы: Гюлер 23, Арао 45+2

Удаление: Забарный 68 (“Динамо”)

Ренн, “Руажон Парк”

“Ренн” – “АЕК Ларнака” Кипр 1:1

Голы: Аблин 17 – Лопеш 76

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фенербахче" 6 4 2 0 13-7 +6 14
2 "Ренн" 6 3 3 0 11-8 +3 12
3 "АЕК" 6 1 2 3 7-10 -3 5
4 "Динамо" Киев 6 0 1 5 5-11 -6 1

Группа C

Севилья, “Бенито Вильямарин”

“Бетис” Испания – “ХИК” Финляндия 3:0

Голы: Руибаль 20, Руибаль 40, Фекир 90+3

Рим, “Олимпико”

“Рома” Италия – “Лудогорец” Болгария 3:1

Голы: Пеллегрини 56 (пен.), Пеллегрини 65 (пен.), Дзаньоло 85 – Рик 41

Удаление: Вердон 89 (“Лудогорец”)

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бетис" 6 5 1 0 12-4 +8 16
2 "Рома" 6 3 1 2 11-7 +4 10
3 "Лудогорец" 6 2 1 3 8-9 -1 7
4 "ХИК" 6 0 1 5 2-13 -11 1

Группа D

Сент-Жиллуаз, “Стад Жозеф Марьен”

“Рояль Юнион Сент-Жилуаз” Бельгия – “Унион Берлин” Германия 0:1

Гол: Михел 6

Брага, “Мунисипал”

“Брага” – “Мальме” 2:1

Голы: Орта 36, Джало 55 – Сейдью 78

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Юнион Сент-Жилуаз" 6 4 1 1 11-7 +4 13
2 "Унион" 6 4 0 2 4-2 +2 12
3 "Брага" 6 3 1 2 9-7 +2 10
4 "Мальме" 6 0 0 6 3-11 -8 0
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В статье: Мальме Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон) Лига Европы Динамо (Киев) Ренн Цюрих ПСВ (Эйндховен) Рома (Рим) Бетис (Севилья) ХИК (Хельсинки) АЕК (Ларнака) Лудогорец (Разград) Унион (Берлин) Брага Будё-Глимт Юнион
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