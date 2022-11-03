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Динамо – Фенербахче. Забарный получает красную карточку
Вторая желтая для фуллбека
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Центральный защитник "Динамо" Киев Илья Забарный получил вторую желтую карточку в матче с "Фенербахче" (0:2, второй тайм). В меньшинстве теперь киевляне.
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Комментарии (2)
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miruk 81 (львів)
03.11.2022 в 23:58
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Spokoyno (Київ)
03.11.2022 в 23:54
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