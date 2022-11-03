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Динамо – Фенербахче. Забарный получает красную карточку

Лига Европы
(2 голосов)

Вторая желтая для фуллбека

Динамо – Фенербахче. Забарный получает красную карточку

Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Киев Илья Забарный получил вторую желтую карточку в матче с "Фенербахче" (0:2, второй тайм). В меньшинстве теперь киевляне.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Илья Забарный
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Комментарии (2)
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miruk 81 (львів)
03.11.2022 в 23:58
Нехай подякує Циганкову за обрізку та й взагалі бездарну гру
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Spokoyno (Київ)
03.11.2022 в 23:54
А я ще місяць тому припускав, що Ілля "пережрав футболу"! Не можна молодим всі дірки закривати...
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