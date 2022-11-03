ЛЕ. Благодаря двум пенальти и ВАР Рома вымучивает место в следующем раунде

Лига Европы. Группа С. Шестой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лудогорец" 3:1

Голы: Лоренцо Пеллегрини 56 (пен.), 65 (пен.), Дзаньоло 85 - Рик 41

"Рома": Патрисиу, Карсдорп (Кристанте 46), Смоллинг, Ибаньес, Винья, Камара (Вольпато 46, Бове 80), Матич (Залевски 61), Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Белотти (Дзаньоло 46), Абрахам

"Лудогорец": Падт, Витри (Делев 87), Вердон, Недялков, Сисиньо (Гроппер 87), Наресси, Пьотровски (Нонато 71), Текпетей (Десподов 71), Рик, Каули, Тьяго (Тиссера 71)

Предупреждения: Вольпато 49, Дзаньоло 87, Винья 88 - Сисиньо 15, Тьяго 62, Недялков 64, Пьотровски 65, Рик 79, Нонато 90+1

Удаление: Вердон 90 (прямая красная)

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Тэмми Абрахам и Анте Шимундза назвали этот матч финалом. Наставник "Лудогорца" - даже абсолютным финалом. Жозе Моуриньо - матчем плей-офф, надеясь на то, что полный стадион восстановит атмосферу матча на вылет, как было в предыдущем розыгрыше победной Лиги Конференций. Возвращаться в тот турнир португалец, по его словам, совершенно не хотел. Но и Шимундза собирался сделать все для прохода в следующий раунд.

Обе команды в последнее время играли так себе, в последнем туре лиги добыли победу камбеком на 3:1. Но ведь добыли. И последние результаты в целом хорошие - девять побед в 12-ти матчах во всех турнирах на двоих. Так что верили в себя. "Рома", правда, могла отвлечься на мысли о Римском дерби в воскресенье, в его преддверии выполнила ротацию. Что чуть не стоило ей выхода в следующий раунд Лиги Европы.

Начали хозяева мощно. Первые 20 минут выиграли по ударам по воротам со счетом 6:0. Пеллегрини чуть не попал низом с 18-ти метров, как и Ибаньес головой с углового. Но гости постепенно пришли в себя, приспособились к высокому темпу игры, к реву трибун, и до конца тайма нанесли больше ударов, чем соперник. Текпетей пробил немного выше из штрафной и немного в сторону низом из-за ее пределов, Каули оттуда же задел стойку.

В итоге за все эти позволения пробивать с 17-20 метров "Рома" была наказана. Рик прорвался со своей половины поля и смачно пробил с 18-ти метров в дальний нижний угол.

Из 16-ти ударов команд по воротам в первом тайме 12 были нанесены из-за пределов штрафной.

Первые 20 минут второго тайма также гораздо лучше начала "Рома". 8:1 по ударам. Тройная замена с выходом Дзаньоло, Вольпато и Кристанте сработала. Падт вытащил удар Эль-Шаарави, Вольпато чуть не попал в дальний угол. Абрахам сбросил в штрафной вперед, Дзаньоло получил толчок в спину от Сисиньо. Николо также прорвался в штрафную и получил толчок в спину от Вердона. Лоренцо Пеллегрини дважды развел вратаря и мяч по углам.

В обоих случаях Дзаньоло падал слишком быстро и радостно, но причины назначать пенальти были.

"Лудогорец" не желал сдаваться. Патрисиу отбил ногой удар низом Тиссеры. Затем автор удара прорвался из центра поля, пробил, мяч срикошетил от Виньи, и Нонато добил. Нонато, автор победного гола "Лудогорца" в первом матче между командами. Однако ВАР позвал арбитра, и Никола Дабанович увидел легкую отмашку Тиссеры от соперника в центре поля, еще в самом начале атаки. Вновь, формальные основания отменять гол были.

Точку в матче поставил Дзаньоло, прорвавшись мимо троих из центра поля и пробив низом мимо вратаря. После чего еще и Вердон был удален с поля за то, что наступил на лицо лежавшего Залевски. Вряд ли намеренно, но если да - за это можно дисквалифицировать матчей на десять.

Почти во всех матчах с начала сезона "Рома" мучается, не играет ни ярко, ни цельно. Пропустила сегодня уже в девятом из десяти последних во всех турнирах, забивает с игры крайне мало. Тем не менее, задания выполняет. Замены Моуриньо, особенно - выход Дзаньоло, а также благосклонность арбитров, позволили ей победить и остаться в Лиге Европы. Крайне раздраженный такими событиями "Лудогорец" отправляется в Лигу Конференций.