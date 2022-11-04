Лига Европы
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Барселона, Арсенал, МЮ, Аякс и другие – определились все участники плей-офф Лиги Европы
Кажется, турнир теперь не уступает Лиге чемпионов
Клубы сыграли последние тур группового этапа Лиги Европы и теперь определились все участники плей-офф турнира. Рассмотрим кто играет.
Напомним, что с прошлого сезона турнир притерпел изменений: первые места своих групп Лиги Европы выходят сразу в 1/8, а вторые места ЛЕ и третьи места групп Лиги чемпионов сыграют в стыковых матчах.
Стыки:
- "Аякс"
- "Байер"
- "Барселона"
- "Спортинг"
- "Зальцбург"
- "Шахтер"
- "Севилья"
- "Ювентус
- "ПСВ"
- "Ренн"
- "Рома"
- "Унион" Берлин
- "Манчестер Юнайтед"
- "Митьюланд"
- "Нант"
- "Монако"
1/8 финала:
- "Арсенал"
- "Фенербахче"
- "Реал Бетис"
- "Сент-Жиллуаз"
- "Реал Сосьедад"
- "Фейеноорд"
- "Фрайбург"
- "Ференцварош"
Жеребьевка стыков состоится 7 ноября в 14:00.
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