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Барселона, Арсенал, МЮ, Аякс и другие – определились все участники плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
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Кажется, турнир теперь не уступает Лиге чемпионов

Барселона, Арсенал, МЮ, Аякс и другие – определились все участники плей-офф Лиги Европы

Новина українською

Клубы сыграли последние тур группового этапа Лиги Европы и теперь определились все участники плей-офф турнира. Рассмотрим кто играет.

Напомним, что с прошлого сезона турнир притерпел изменений: первые места своих групп Лиги Европы выходят сразу в 1/8, а вторые места ЛЕ и третьи места групп Лиги чемпионов сыграют в стыковых матчах.

Стыки:

  • "Аякс"
  • "Байер"
  • "Барселона"
  • "Спортинг"
  • "Зальцбург"
  • "Шахтер"
  • "Севилья"
  • "Ювентус
  • "ПСВ"
  • "Ренн"
  • "Рома"
  • "Унион" Берлин
  • "Манчестер Юнайтед"
  • "Митьюланд"
  • "Нант"
  • "Монако"

1/8 финала:

  • "Арсенал"
  • "Фенербахче"
  • "Реал Бетис"
  • "Сент-Жиллуаз"
  • "Реал Сосьедад"
  • "Фейеноорд"
  • "Фрайбург"
  • "Ференцварош"

Жеребьевка стыков состоится 7 ноября в 14:00.

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Лига Европы Барселона Манчестер Юнайтед
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