Барселона, Арсенал, МЮ, Аякс и другие – определились все участники плей-офф Лиги Европы

Клубы сыграли последние тур группового этапа Лиги Европы и теперь определились все участники плей-офф турнира. Рассмотрим кто играет.

Напомним, что с прошлого сезона турнир притерпел изменений: первые места своих групп Лиги Европы выходят сразу в 1/8, а вторые места ЛЕ и третьи места групп Лиги чемпионов сыграют в стыковых матчах.

Стыки:

"Аякс"

"Байер"

"Барселона"

"Спортинг"

"Зальцбург"

"Шахтер"

"Севилья"

"Ювентус

"ПСВ"

"Ренн"

"Рома"

"Унион" Берлин

"Манчестер Юнайтед"

"Митьюланд"

"Нант"

"Монако"

1/8 финала:

"Арсенал"

"Фенербахче"

"Реал Бетис"

"Сент-Жиллуаз"

"Реал Сосьедад"

"Фейеноорд"

"Фрайбург"

"Ференцварош"

Жеребьевка стыков состоится 7 ноября в 14:00.