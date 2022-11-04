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Шесть представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Шахтера в раунде плей-офф ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

1/16-я финала

Шесть представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Шахтера в раунде плей-офф ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов, что дало право квалифицироваться в стадию плей-офф Лиги Европы (1/16-я финала). Там украинская команда сыграет с одним из восьми коллективов, занявших вторые места в группах Лиги Европы.

Потенциальные соперники "Шахтера":

  • ПСВ (Нидерланды);
  • "Ренн" (Франция);
  • "Рома" (Италия);
  • "Унион" (Германия);
  • МЮ (Англия);
  • "Мидтьюлланн" (Дания);
  • "Нант" (Франция);
  • "Монако" (Франция).

Жеребьевка состоится в понедельник, 7-го ноября. Матчи запланированы на 16-е и 23-е февраля.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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sorokop (днепр )
04.11.2022 в 00:43
Ловить нечего-разве,что с "Мидтьюлланн" (Дания);
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:24
Ренн давай! Подивимось як то з ними грати)
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