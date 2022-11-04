Лига Европы
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Шесть представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Шахтера в раунде плей-офф ЛЕ
1/16-я финала
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Донецкий "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов, что дало право квалифицироваться в стадию плей-офф Лиги Европы (1/16-я финала). Там украинская команда сыграет с одним из восьми коллективов, занявших вторые места в группах Лиги Европы.
Потенциальные соперники "Шахтера":
- ПСВ (Нидерланды);
- "Ренн" (Франция);
- "Рома" (Италия);
- "Унион" (Германия);
- МЮ (Англия);
- "Мидтьюлланн" (Дания);
- "Нант" (Франция);
- "Монако" (Франция).
Жеребьевка состоится в понедельник, 7-го ноября. Матчи запланированы на 16-е и 23-е февраля.
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Комментарии (2)
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sorokop (днепр )
04.11.2022 в 00:43
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.11.2022 в 00:24
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