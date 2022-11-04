Шесть представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Шахтера в раунде плей-офф ЛЕ

Донецкий "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов, что дало право квалифицироваться в стадию плей-офф Лиги Европы (1/16-я финала). Там украинская команда сыграет с одним из восьми коллективов, занявших вторые места в группах Лиги Европы.

Потенциальные соперники "Шахтера":

ПСВ (Нидерланды);

"Ренн" (Франция);

"Рома" (Италия);

"Унион" (Германия);

МЮ (Англия);

"Мидтьюлланн" (Дания);

"Нант" (Франция);

"Монако" (Франция).

Жеребьевка состоится в понедельник, 7-го ноября. Матчи запланированы на 16-е и 23-е февраля.