Луческу: Когда мы начали одновременно играть в чемпионате Украины и Лиге Европы, стало невозможно контролировать ситуацию

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итог заключительного матча группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", в котором "бело-синие" уступили со счетом 0:2.

- Мы допустили две ошибки, которые позволили "Фенербахче" выиграть эту игру. В двух матчах с турками мы дважды пропустили после угловых, однажды после аута, еще один раз – после ошибки защиты. Тем не менее, "Фенербахче" сегодня играл хорошо, это отличная команда с сильными игроками. Они были очень мотивированными, мы же играли за свою честь. Наши игроки проявили на поле характер. Это положительный момент, который я увидел в сегодняшнем матче.

- "Динамо" сейчас может сконцентрироваться на украинском первенстве. Какую задачу команда ставит перед собой в дальнейшем?

– Мы очень хорошо начали этот сезон, пройдя "Фенербахче" и "Штурм" в квалификации Лиги чемпионов. Противостоять "Бенфике" было уже сложно, потому что мы начали перемещаться между Украиной и Польшей дважды в неделю. Это оказало большое влияние, ведь у нас не было постоянного места для тренировок и своего стадиона. Когда мы начали одновременно играть в чемпионате Украины и Лиге Европы, стало невозможно контролировать ситуацию.

Сейчас мы вернемся в Украину и начнём в нормальном режиме играть в чемпионате, проводя домашние матчи в Киеве. Поэтому уже не будет проблем с постоянными переездами. Жаль, что мы финишировали на последнем месте в группе Лиги Европы. На мой взгляд, мы не заслуживаем такого итога. В других обстоятельствах мы могли бы добиться более успешного результата.