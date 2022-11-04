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Названы номинанты на титул игрока недели в Лиге Европы
За награду поборются четыре футболиста
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам встреч шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Так, в списке номинантов оказались следующие футболисты:
- хавбек "Мидтьюлланда" Андерс Дрейер - оформил дубль в матче со "Штурмом (2:0);
- форвард "Бетиса" Айтор Руибаль - дважды отправил мяч в сетку ворот "ХИКа" (3:0);
- нападающий "Монако" Кевин Фолланд - автор хет-трика в поединке с "Црвена Звезда" (4:1);
- полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини - отметился двумя забитыми мячами в игре с "Лудогорцем" (3:1).
Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.
Who gets your vote? ????️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 3, 2022
???? Kevin Volland
???? Aitor Ruibal
???? Anders Dreyer
???? Lorenzo Pellegrini@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
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