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Названы номинанты на титул игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы
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За награду поборются четыре футболиста

Названы номинанты на титул игрока недели в Лиге Европы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам встреч шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Так, в списке номинантов оказались следующие футболисты:

  • хавбек "Мидтьюлланда" Андерс Дрейер - оформил дубль в матче со "Штурмом (2:0);
  • форвард "Бетиса" Айтор Руибаль - дважды отправил мяч в сетку ворот "ХИКа" (3:0);
  • нападающий "Монако" Кевин Фолланд - автор хет-трика в поединке с "Црвена Звезда" (4:1);
  • полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини - отметился двумя забитыми мячами в игре с "Лудогорцем" (3:1).

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

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В статье: Рома (Рим) Бетис (Севилья) Монако Кевин Фолланд Мидтьюлланн (Хернинг) Лоренцо Пеллегрини
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