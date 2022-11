Названы номинанты на титул игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам встреч шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Так, в списке номинантов оказались следующие футболисты:

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

Who gets your vote? ????️



???? Kevin Volland

???? Aitor Ruibal

???? Anders Dreyer

???? Lorenzo Pellegrini@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL