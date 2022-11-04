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Тренер Фенербахче: Наших болельщиков в Кракове было больше, чем у Динамо
Турецкий клуб вышел в плей-офф Лиги Европы
Фото: fcdynamo.com
Наставник турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш дал комментарий после победы над киевским "Динамо" в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы (2:0).
– Это очень важный момент для "Фенербахче", ведь мы финишировали на первом месте в группе и вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Таким образом, нам не придется играть два дополнительных матча плей-офф. В целом, мы провели групповой этап без поражений. Ждем соперника в следующем раунде, а также концентрируемся на ближайшем матче в турецкой лиге.
– "Фенербахче" провел 12 матчей в еврокубках, в которых уступил лишь раз – киевскому "Динамо" в экстра-тайме квалификации Лиги чемпионов. Как вы можете оценить выступление команды за этот период?
– Да, проигранный матч мы проводили в меньшинстве. Как вы уже сказали, кроме этого матча, мы не уступили ни в одном. "Фенербахче" продемонстрировал отличное выступление в Лиге Европы, которое также важно для позиции Турции в таблице коэффициентов.
Но сейчас наша цель – не победа в Лиге Европы. У этого турнира другие фавориты. Наша первая цель - стать чемпионами Турции, поэтому мы должны сфокусироваться на следующем матче с "Сивасспором".
Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которых в Кракове было даже больше, чем фанов "Динамо".
– В начале сезона вы говорили, что считаете "Динамо" и "Ренн" фаворитами группы, а в преддверии последнего тура также заметили, что "Ренн" победит АЕК, однако французы сыграли вничью. Это была ваша стратегия, чтобы повысить мотивацию своих игроков?
– Я говорил то, что думаю, это не было какой-то тактикой. Я действительно полагаю, что это сильные команды. В следующих раундах нас ожидают еще более сильные соперники. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы оставаться в Лиге Европы как можно дольше, однако должны быть честными перед собой - мы не главные претенденты на победу в этом турнире. Многое будет зависеть от соперника, который достанется нам в следующем раунде.
– Как вы оцените игру молодого Арды Гюлера, забившего сегодня первый гол?
– Гюлер – очень талантливый игрок, но еще молодой и должен развиваться в плане физики и тактики. Если он будет прогрессировать, то, несомненно, сформируется в очень качественного футболиста, - сказал Жезуш.
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