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Определены лучший и худший игроки Динамо в матче с Фенербахче
Киевляне попрощались с еврокубками
Фото: ФК Динамо Київ
В четверг, 3 ноября киевское "Динамо" проиграло "Фенербахче" (0:2) в 6-м туре Лиги Европы и распрощалось с еврокубками. Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам по итогам матча.
Худшим игроком в составе киевлян стал защитник Илья Забарный, который был удален за две желтые карточки. Его оценка - 4.5. Наилучший рейтинг у Дениса Попова - 6.8 балла.
Лучшим футболистом встречи признали автора первого забитого мяча Арда Гюлера. Его действия оценили в 9.0 балла.
Напомним, "Динамо" заняло последнюю строчку в группе, набрав всего 1 очко в 6 матчах. "Фенербахче" выиграл группу, опередив на 2 очка "Ренн", который не смог одолеть АЕК Ларнака (1:1).
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