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Определены лучший и худший игроки Динамо в матче с Фенербахче

Лига Европы
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Киевляне попрощались с еврокубками

Определены лучший и худший игроки Динамо в матче с Фенербахче

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В четверг, 3 ноября киевское "Динамо" проиграло "Фенербахче" (0:2) в 6-м туре Лиги Европы и распрощалось с еврокубками. Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам по итогам матча.

Худшим игроком в составе киевлян стал защитник Илья Забарный, который был удален за две желтые карточки. Его оценка - 4.5. Наилучший рейтинг у Дениса Попова - 6.8 балла.

Лучшим футболистом встречи признали автора первого забитого мяча Арда Гюлера. Его действия оценили в 9.0 балла.

Напомним, "Динамо" заняло последнюю строчку в группе, набрав всего 1 очко в 6 матчах. "Фенербахче" выиграл группу, опередив на 2 очка "Ренн", который не смог одолеть АЕК Ларнака (1:1).

Определены лучший и худший игроки Динамо в матче с Фенербахче - изображение 1

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
whoscored.com

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