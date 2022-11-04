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Внимательно ли вы следили за выступлениями Динамо и Днепра-1 в еврокубках? Квиз
Десять вопросов за три минуты
фото - СК Дніпро-1
Вчера, 3 ноября, определились все участники плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций. К сожалению, киевское "Динамо" осталось без еврокубковой весны, заняв последнее место в своем квартете в ЛЕ. А вот дебютант групповой стадии еврокубков СК "Днипро-1" продолжит борьбу в Лиге Конференций. Подопечные Александра Кучера узнают своего соперника в плей-офф в ближайший понедельник, 7 ноября.
А пока мы вам предлагаем проверить, внимательно ли вы следили за выступлениями киевлян и днепрян в группе Лиги Европы и Лиги конференций соответственно, пройдя наш квиз.
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