Внимательно ли вы следили за выступлениями Динамо и Днепра-1 в еврокубках? Квиз

Вчера, 3 ноября, определились все участники плей-офф Лиги Европы и Лиги Конференций. К сожалению, киевское "Динамо" осталось без еврокубковой весны, заняв последнее место в своем квартете в ЛЕ. А вот дебютант групповой стадии еврокубков СК "Днипро-1" продолжит борьбу в Лиге Конференций. Подопечные Александра Кучера узнают своего соперника в плей-офф в ближайший понедельник, 7 ноября.

А пока мы вам предлагаем проверить, внимательно ли вы следили за выступлениями киевлян и днепрян в группе Лиги Европы и Лиги конференций соответственно, пройдя наш квиз.