Сарри - о болельщиках Фейеноорда: Они бросали в нас пакеты с мочей

Болельщики "Фейеноорда" во время матча Лиги Европы с "Лацио" бросали на скамейку запасных римской команды пакетики с мочой. Об этом рассказал главный тренер римлян Маурицио Сарри.

"С трибун на скамейку запасных бросали пакетики с мочой. Понятно, что это раздражает.

Игровые моменты? Я даже не буду начинать с рефери. Один футболист 7 или 8 раз фолил сзади против наших игроков, но желтые раздали почти всей нашей команде. А когда нам забили гол, то игроки "Фейенорда" дважды нарушили правила. Сначала сфолили на Маттео Канчельери прямо рядом со мной, а затем Патрика толкнули в спину.

Ожидал, что арбитр как минимум пересмотрит VAR", - сказал Сарри на послематчевой пресс-конференции.