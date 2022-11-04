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Сарри - о болельщиках Фейеноорда: Они бросали в нас пакеты с мочей
Неприятный инцидент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Фейеноорда" во время матча Лиги Европы с "Лацио" бросали на скамейку запасных римской команды пакетики с мочой. Об этом рассказал главный тренер римлян Маурицио Сарри.
"С трибун на скамейку запасных бросали пакетики с мочой. Понятно, что это раздражает.
Игровые моменты? Я даже не буду начинать с рефери. Один футболист 7 или 8 раз фолил сзади против наших игроков, но желтые раздали почти всей нашей команде. А когда нам забили гол, то игроки "Фейенорда" дважды нарушили правила. Сначала сфолили на Маттео Канчельери прямо рядом со мной, а затем Патрика толкнули в спину.
Ожидал, что арбитр как минимум пересмотрит VAR", - сказал Сарри на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, поединок завершился минимальной победой нидерландского клуба - 1:0. "Лацио" финишировал на третьей строчке и сыграет в стыковых матчах Лиги конференций. "Фейеноорд" выиграл группу и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
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