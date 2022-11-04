  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Сарри - о болельщиках Фейеноорда: Они бросали в нас пакеты с мочей
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сарри - о болельщиках Фейеноорда: Они бросали в нас пакеты с мочей

Лига Европы
(1 голосов)

Неприятный инцидент

Сарри - о болельщиках Фейеноорда: Они бросали в нас пакеты с мочей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Фейеноорда" во время матча Лиги Европы с "Лацио" бросали на скамейку запасных римской команды пакетики с мочой. Об этом рассказал главный тренер римлян Маурицио Сарри.

"С трибун на скамейку запасных бросали пакетики с мочой. Понятно, что это раздражает.

Игровые моменты? Я даже не буду начинать с рефери. Один футболист 7 или 8 раз фолил сзади против наших игроков, но желтые раздали почти всей нашей команде. А когда нам забили гол, то игроки "Фейенорда" дважды нарушили правила. Сначала сфолили на Маттео Канчельери прямо рядом со мной, а затем Патрика толкнули в спину.

Ожидал, что арбитр как минимум пересмотрит VAR", - сказал Сарри на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок завершился минимальной победой нидерландского клуба - 1:0. "Лацио" финишировал на третьей строчке и сыграет в стыковых матчах Лиги конференций. "Фейеноорд" выиграл группу и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лацио (Рим) Фейеноорд (Роттердам) Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде