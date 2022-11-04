Игорь Беланов: Когда-то Динамо возило турок так, что они не знали, куда бежать

Бывшему нападающему одесского "Черноморца", киевскому "Динамо" и сборной СССР Игорю Беланову удается не только совершать вояжи на поединки сборной Украины, посещать благотворительные и юбилейные матчи, но и находиться в когорте представителей терробороны.

– Как удается вам все успевать? – интересуюсь у Беланова.

- Вынужден. Это мой долг. Футбол – игра, которая способна объединять людей, отвлекать от тяжелой повседневности и прибавлять сил. Вместе с коллегами по УАФ поддерживаем сборную Украины в матчах, которые из-за войны она вынуждена проводить в других странах. Рад, что, несмотря на серьезные трудности, наша главная команда все же имеет возможность играть, доставляя радость своим поклонникам. Остальное время провожу в поездках на различные поединки с участием ветеранов. Они преимущественно связаны с благотворительностью или чьими-то юбилеями. Скажем, недавно побывал на матче, посвященном 55-летию Александра Никифорова – человека из известной футбольной династии. Эта игра проводилась в Одессе, и мне очень приятно, что родной город, несмотря на войну, продолжает жить футболом. В настоящее время многие болельщики находятся на передовой и в территориальной обороне, делая все возможное для победы. Мне выпала честь быть причастным ко второй из этих категорий. Могу сказать, что для всех наших людей, стоящих на защите страны, большое значение имеют успехи любимых команд. Особый подъем ощущается при положительных результатах национальной сборной. Когда наша главная команда выигрывает, то и воюет с большим вдохновением и настроением. Что касается своих ближайших футбольных планов, то ваш звонок застал меня на пути в столицу – еду поздравить своего давнего одноклубника и друга Олега Блохина с юбилеем. Пользуясь случаем, хочу поздравить его с 70-летием и пожелать крепкого здоровья, мира в стране и благополучия в семье. Блохин нужен украинскому футболу, ведь это наша легенда, на которую равнялись и на которой выросло не одно поколение влюбленных в футбол мальчишек. Я был одним из них.

- У сборной Украины дальнейшие планы связаны с участием в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. А как оцениваете ее выступления в нынешнем году?

- Дать однозначный ответ сложно, ведь наша команда оказалась в сложнейших условиях. Мало того, что все матчи она проводила за пределами Украины, тратя немало сил на перелеты и переезды, так еще и не всегда имела возможность играть в оптимальном составе. Вспомните июньские и сентябрьские серии из трех поединков, когда играть приходилось через два дня на третий. И это при том, что в первый месяц лета большинство футболистов из-за войны войны совершенно не имели игровой практики. Поэтому я не стал бы слишком строго оценивать выступления национальной команды. Тренерский штаб и ребята сделали все, что смогли. Я считаю, их следует поддержать и пожелать успехов в отборе к Евро-2024.

- Что можете сказать о выступлениях в еврокубковых турнирах трех наших представителей – "Шахтера", "Динамо" и "Днепра-1"?

– Если говорить о донецкой команде, то никак не могу понять, как она умудрилась проиграть "Лейпцигу" с таким большим счетом? Ведь в первом матче с немцами "Шахтер" выглядел достаточно убедительно и уверенно победил 4:1! Как бы сильно ни играл соперник из Бундеслиги, но крупно уступать ему на таком высоком уровне дончане не имели права. Тем более, в Варшаве, при поддержке большого количества наших соотечественников на трибунах. В этом матче я ждал от "Шахтера" если не повторения такого убедительного результата, как в первом свидании с "Лейпцигом", то хотя бы достойной комбинационной игры. Возможно, нужно было играть в Лодзи, которая удивительно фартова для команд нашей страны. Еще с тех пор, как возглавляемая Александром Петраковым молодежная сборная Украины (U-20) стала чемпионом мира. В те счастливые мгновения для нашего футбола я был в Лодзи и радовался вместе со всеми участниками и поклонниками нашей команды.

Что касается еврокубкового выступления "Динамо", то об этой теме сложно говорить. Когда такое было, чтобы в преддверии матча с турками в ставках на их победу коэффициент был 1,9, а на динамовскую – 4,0. Это нужно так не уважать "Динамо", чтобы так оценивать его возможности! Когда-то мы турок возили так, что они не знали, куда бежать! Причем забивая им то пять, то три мяча (имеются в виду поединки еврокубкового сезона-1986/87, когда киевское "Динамо" с Белановым в составе победило "Бешикташ" на выезде 5:0, а затем выиграло дома 3 :0 - прим.авт.)! А теперь дошло до того, что один из наших грандов проигрывает на условно своем стадионе "Фенербахче"... Обидно и очень досадно, что в истории "Динамо" такое происходит. Давно подобного в турнирных делах легендарного клуба не было, чтобы в групповом турнире еврокубкового розыгрыша в шести матчах киевская команда заработала только одно очко. Честно говоря, в украинских болельщиков была надежда, что динамовцы хотя бы напоследок в группе хлопнут дверью. Но увы... Похоже, что кризис у "Динамо" слишком затянулся. Мне, как бывшему его игроку, за этим горько наблюдать. Мало того, что команда полностью провалила этот еврокубковый сезон, так еще и в чемпионате Украины выглядит бледно и неубедительно. В механизме "Динамо" что-то произошло, что команда не может выигрывать. Так и хочется спросить руководителей: и что же дальше?

Если же говорить о "Днепре-1", то этот коллектив вызывает симпатию. У днепрян молодая и амбициозная команда, которая мне очень нравится. И хотя у нее нет достаточного опыта выступлений в еврокубках, все же видно, что ребята прогрессируют. Кое-кто, наверное, думал, что после ухода Игоря Йовичевича "Днепр-1" "посыпется". Однако этого не произошло. Днепряне достойно смотрятся в еврокубках, и в национальном чемпионате уверенно лидируют. Недаром же несколько игроков команды Александра Кучера вызываются в ряды сборной Украины. Да, жаль, что "Днепр-1" не смог одержать верх в заключительном матче группового этапа с АЗ (Алкмаар). Однако даже эта неудача, уверен, закалит команду и ее игроков.

- Если вы затронули тему чемпионата, то не могу поинтересоваться вашим мнением о выступлениях еще одной вашей бывшей команды – одесского "Черноморца".

– Не хочется мне о "Черноморце" что-то говорить. Три очка в девяти матчах говорят сами за себя. Жаль, что моя родная команда из моего родного города так выступает.

– Всего через две недели в Катаре будет стартовать финальная часть чемпионата мира. Кого считаете фаворитами?

- Знаете, смотрю я на разные матчи и не перестаю удивляться. Все так непредсказуемо, что можно сойти с ума! Сейчас все команды выровнялись, и от каждой из них можно ожидать чего угодно. Именно поэтому очень тяжело назвать фаворита. Мне кажется, что наконец-то уже должна "взорваться" сборная Бразилии. Эта страна имеет большое количество талантов, которые играют по всему миру. Могу представить, как тяжело тренерскому штабу бразильцев выбирать самый оптимальный состав, когда кандидатов столько, что можно сформировать не одну, а несколько равноценных сборных. Что касается представителей Европы на мировом первенстве, то с учетом выступлений в отборочном цикле сверхмощно выглядели традиционные бойцы – Германия и Англия, а также Дания. Хорошее впечатление произвели Хорватия, Нидерланды, Бельгия. Да и сборная Франции выглядела неплохо. В ее составе ныне собрано немало классных игроков, один из которых – Мбаппе – является настоящей звездой. Впрочем, достаточно мастеров и для других сборных. По-моему, фаворитами можно считать французов, немцев и англичан, однако совсем не удивлюсь, если "выстрелит" кто-либо другой.