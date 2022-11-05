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Динамо – один из четырех представителей первой корзины еврокубков, кто не смог преодолеть групповой этап

Лига Европы
(3 голосов)

Статистика всех трех турниров

Динамо – один из четырех представителей первой корзины еврокубков, кто не смог преодолеть групповой этап

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" не сумело преодолеть групповой раунд Лиги Европы, став одним из четырех представителей первой корзины, вылетевших из еврокубков осенью. Это статистика всех трех европейских турниров.

Ни один из представителей первой корзины Лиги чемпионов не закончил для себя сезон на стадии группового раунда. В Лиге конференций среди восьми представителей первой корзины группу не преодолела только чешская "Славия" – третье место.

А вот в Лиге Европы высокорейтинговых неудачников оказалось сразу три. Кроме "Динамо", это еще греческий "Олимпиакос" и сербская "Црвена Звзеда".

Напомним, что нынешнее выступление в еврокубках стало для "Динамо" худшим за последние семнадцать сезонов в плане вклада в Таблицу коэффициентов – 4.5 балла. Детальнее обо всех нюансах борьбы в Таблице коэффициентов, посевов и рейтинге клубов – в профильном телеграмм-канале >>>

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В статье: Рейтинг клубов УЕФА Динамо (Киев) Таблица коэффициентов
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