Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – один из четырех представителей первой корзины еврокубков, кто не смог преодолеть групповой этап
Статистика всех трех турниров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" не сумело преодолеть групповой раунд Лиги Европы, став одним из четырех представителей первой корзины, вылетевших из еврокубков осенью. Это статистика всех трех европейских турниров.
Ни один из представителей первой корзины Лиги чемпионов не закончил для себя сезон на стадии группового раунда. В Лиге конференций среди восьми представителей первой корзины группу не преодолела только чешская "Славия" – третье место.
А вот в Лиге Европы высокорейтинговых неудачников оказалось сразу три. Кроме "Динамо", это еще греческий "Олимпиакос" и сербская "Црвена Звзеда".
Напомним, что нынешнее выступление в еврокубках стало для "Динамо" худшим за последние семнадцать сезонов в плане вклада в Таблицу коэффициентов – 4.5 балла. Детальнее обо всех нюансах борьбы в Таблице коэффициентов, посевов и рейтинге клубов – в профильном телеграмм-канале >>>
Популярное сейчас
- Шахтер может предложить Мудрику новый, улучшенный контракт. Его агенты не хотят этого – Источник
- Ворскла снова побеждает, Малиновского сватают в АПЛ. Главные новости за 4 ноября
- ВСУ уничтожили три комплекса РЭБ российских оккупантов - ВИДЕО
- Шахтер сыграет в плей-офф Лиги Европы с одним из вторых мест группового раунда турнира
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО
Новости по теме
- 09:37 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии
- 09:11 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Стремительный прогресс Днепра-1, движение вперед Шахтера, Динамо вылетело из топ-45
- 10:26 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию