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Барса против МЮ и французы для Шахтера. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Шахтер узнает соперника

Барса против МЮ и французы для Шахтера. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы

Новина українською

Сегодня, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы, в которых примет участие представитель Украины – донецкий "Шахтер".

Как известно, в этом раунде сыграют команды, занявшие третьи места в группах Лиги Чемпионов, и команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги Европы. Именно представители ЛЕ имели статус сеяных. Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с командами, занявшими первые места в своих группах ЛЕ.

На этом этапе не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации. В итоге есть матч, достойный плей-офф Лиги Чемпионов - "Барселона" сыграет с МЮ. А вот "Шахтер" померяется силами с представителем Франции, перед этим выбившим "Динамо".

Пары стыковых матчей Лиги Европы

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" - "Нант"

"Спортинг" - "Митьюлланд"

"Шахтер" - "Ренн"

"Аякс" - "Унион Берлин"

"Байер" - "Монако"

"Севилья" - ПСВ

"Зальцбург" - "Рома"

Когда состоятся матчи

Первые стыковые матчи Лиги Европы запланированы на 16 февраля. Ответные матчи состоятся 23 февраля. А уже 24-го будут определены пары в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что в 15:00 состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций, в которых примет участие "Днепр-1".

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В статье: Лига Европы жеребьевка Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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haymov18 (Днепр )
07.11.2022 в 14:28
Классика Лиги чемпионов 2011: "Барса" - "МЮ" 3:1
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
07.11.2022 в 14:59
Класіка: Це Баварія -МЮ 1:0 на 90й і 1:2 на 90+3)))
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0
0
avatar
olegirkovskiy (Dnepr)
07.11.2022 в 14:24
Нормальный вариант-могло быть хуже...
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+1
0
Siren05 (Мариуполь)
07.11.2022 в 14:50
Все остальные были бы хуже кроме, может быть, "Мітьюлланда"
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0
0
Mariupol_ua (Мариуполь)
07.11.2022 в 14:24
Не Нант а тоже лягушатники
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+1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
07.11.2022 в 14:21
Барса-МЮ. КР по- любе в МЮ на зиму залишається)))
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+1
0
Mariupol_ua (Мариуполь)
07.11.2022 в 13:49
Шахтёр - Нант
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+1
0

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