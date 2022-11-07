Барса против МЮ и французы для Шахтера. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы

Сегодня, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы, в которых примет участие представитель Украины – донецкий "Шахтер".

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Как известно, в этом раунде сыграют команды, занявшие третьи места в группах Лиги Чемпионов, и команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги Европы. Именно представители ЛЕ имели статус сеяных. Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с командами, занявшими первые места в своих группах ЛЕ.

На этом этапе не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации. В итоге есть матч, достойный плей-офф Лиги Чемпионов - "Барселона" сыграет с МЮ. А вот "Шахтер" померяется силами с представителем Франции, перед этим выбившим "Динамо".

Пары стыковых матчей Лиги Европы

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" - "Нант"

"Спортинг" - "Митьюлланд"

"Шахтер" - "Ренн"

"Аякс" - "Унион Берлин"

"Байер" - "Монако"

"Севилья" - ПСВ

"Зальцбург" - "Рома"

Когда состоятся матчи

Первые стыковые матчи Лиги Европы запланированы на 16 февраля. Ответные матчи состоятся 23 февраля. А уже 24-го будут определены пары в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что в 15:00 состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций, в которых примет участие "Днепр-1".