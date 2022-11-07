Гендиректор Ренна: Шахтер – не самая яркая афиша на бумаге, но этот клуб привык к еврокубкам

Генеральный директор "Ренна" Оливье Клоарек прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы , по результатам которой команда сыграет с "Шахтером".

"Немного особый жребий, потому что матчи состоятся через три месяца. В какой форме будет каждая команда – неизвестно. Как и "Динамо", "Шахтер" развивается в очень специфических условиях. Нам придется ехать в Варшаву.

Это не самая яркая афиша на бумаге, но это команда, привыкшая к еврокубкам и способная сыграть вничью с "Реалом". "Шахтер" остается громким именем в Европе.

У нас есть амбиции пройти в следующий раунд, для этого нам понадобится хорошо укомплектованный стадион "Руазон-Парк" в ответном матче", - сказал Клоарек.