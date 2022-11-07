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Гендиректор Ренна: Шахтер – не самая яркая афиша на бумаге, но этот клуб привык к еврокубкам
В Ренне прокомментировали итоги жеребьевки Лиги Европы
фото - ФК Ренн / Автор невідомий
Генеральный директор "Ренна" Оливье Клоарек прокомментировал
"Немного особый жребий, потому что матчи состоятся через три месяца. В какой форме будет каждая команда – неизвестно. Как и "Динамо", "Шахтер" развивается в очень специфических условиях. Нам придется ехать в Варшаву.
Это не самая яркая афиша на бумаге, но это команда, привыкшая к еврокубкам и способная сыграть вничью с "Реалом". "Шахтер" остается громким именем в Европе.
У нас есть амбиции пройти в следующий раунд, для этого нам понадобится хорошо укомплектованный стадион "Руазон-Парк" в ответном матче", - сказал Клоарек.
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