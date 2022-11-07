Йовичевич: Ренн хорошо показал себя в матчах с Динамо, которое дважды обыграл

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы , по результатам которой команда сыграет с французским "Ренном".

– Игор, как отреагировали на результаты жеребьевки, где "Шахтеру" достался французский "Ренн"?

– Получили хорошего соперника, который показал себя в группе Лиги Европы. Особенно в двух матчах с киевским "Динамо", которое дважды обыграл. Они находятся сейчас на третьем месте в сильной французской лиге, так что мы можем говорить об очень квалифицированном оппоненте, к которому проявляем максимальное уважение. Но должны обратить внимание на то, что мы – "Шахтер". Мы будем сражаться до конца и верим в свои силы. Есть еще время подготовиться. На данный момент мы сконцентрированы на УПЛ, где в четырех оставшихся турах хотим заработать максимум очков. А до матчей с "Ренном" будем иметь достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться. От просмотра жеребьевки у меня сложилось такое впечатление, что представители "Ренна", когда увидели "Шахтер", тоже не остались безразличными. Мы показали, на что способны, и я абсолютно уверен, что они тоже чувствуют уважение к нашей команде.

– Как вы уже сказали, "Ренн" знаком украинским болельщикам по матчам с "Динамо". Вы видели соперника в этих играх?

– Естественно, ты следишь так внимательно не за командами, против которых не играешь, а больше за украинскими клубами и болеешь за них, когда они выступают в еврокубках. И мы в этих матчах больше акцентировали внимание на том, как играет "Динамо", а не "Ренн". Но одного футболиста французской команды я хорошо знаю – это Ловро Майер. Когда я был тренером "Динамо" (Загреб), то работал с ним. Сейчас он звезда "Ренна": вся игра идет через него, и он является ключевым футболистом. Так что это тоже будет вызов для него и для меня. Будет интересно играть против Ловро, потому что это очень хороший футболист, что и показывает в этом сезоне во Франции. Он является ключевым игроком всего чемпионата, и сегодня к нему проявляют интерес европейские клубы.

– "Шахтер" будет проводить первый матч на своем поле. Имеет ли значение, где начинать, – дома или на выезде?

– Каждый из нас – тренеры, команда – хочет играть в свободном Киеве, во Львове, в Украине, где смогли бы прийти болельщики и поддержать нас. Но на сегодня ситуация такова, что вынуждены думать о домашнем матче в Варшаве. Надо быть сфокусированными на игре, изменить мы здесь ничего не можем. Впереди зимние сборы, так что будет время, чтобы подготовиться к этому первому раунду плей-офф. Думаю, нас ждет очень тяжелый матч. Но, еще раз повторю, мы – "Шахтер", и мы будем сражаться до конца.