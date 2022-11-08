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В Ренне назвали игрока Шахтера, которого они больше всего остерегаются
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Getty Images/Global Images Ukraine
Технический директор "Ренна" Флориан Морис прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которой команда сыграет с "Шахтером".
"Это не такая простая жеребьевка, как можно подумать. Это команда, которая всегда присутствовала на европейской арене на протяжении многих лет.
Украинский контекст означает, что мы точно не знаем, что нас ожидает, до этого матча еще около 4 месяцев. Недавно мы играли с "Динамо" в Кракове, "Шахтер" играл свои матчи в Варшаве. В любом случае это будет сложный матч, потому что команда привыкла играть такие матчи. Нам придется быть бдительными.
Мы должны хорошо подготовиться и быть в лучшем физическом, техническом и моральном состоянии.
Мудрик – звезда этой команды, но у них есть и другие интересные украинские игроки. Михаил хорошо играет перед воротами соперника, технически одаренный. Он будет игроком, на которого стоит обратить внимание, если только к тому времени он не перестанет быть игроком "Шахтера", – сказал Морис.
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