Десять лет назад Тайсон повторил гол Ван Бастена, играя за Металлист в Лиге Европы - ВИДЕО

Харьковский "Металлист" написал немало красивых страниц, выступая в еврокубковых турнирах. Одна из таких произошла ровно десять лет назад – 8 ноября 2012 года.

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Тогда харьковчане в рамках группового этапа Лиги Европы принимали норвежский "Русенборг". И уже на четвёртой минуте они повели в счете. Невероятный гол удался Тайсону. Бразилец после подачи от Фининьо врезал взлет с острого угла и попал в дальний угол.

Забитый мяч очень похож на гол, который Марко Ван Бастен забил в финале Евро-1988 в ворота сборной СССР. Правда, сам летучий голландец впоследствии заявил, что гол Тайсона даже лучше.

"Должен признать, что гол Тайсона лучше моего. То, как он пробил подъемом... очень красиво", - признался тогда Ван Бастен в интервью Eredivisie Live.

Отметим, что в том розыгрыше ЛЕ "Металлист" выиграл группу, в которой кроме него и "Русенборга" также выступали "Байер" и "Рапид". А вот в 1/16 финала команда Маркевича уступила "Ньюкаслу" 0:1 по сумме двух матчей.

Тайсон выступал за "Металлист" в течение трех лет, за которые успел сыграть 83 матча, забить 20 голов и отдать 26 результативных передач. В 2013 году он перешел в "Шахтер" за рекордные для Чемпионата Украины 15 млн евро.