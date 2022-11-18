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Шахтер начал продажу билетов на домашний матч Лиги Европы против Ренна
Встреча пройдет в феврале в Варшаве
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" объявил о старте реализации билетов на домашний матч против "Ренна" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Продажа тикетов откроется 18 ноября в 11:00 на сайте tickets.shakhtar.com.
Для владельцев сезонных абонементов ФК "Легия" и болельщиков, приобретавших в этом сезоне пакеты Лиги чемпионов, будет действовать специальная скидка – 20%:
- владельцам сезонных абонементов ФК "Легия" будут отправлены специальные линки для покупки со скидкой;
- болельщики, приобретавшие в этом сезоне пакеты Лиги чемпионов, смогут купить билет со скидкой через свой аккаунт.
Один болельщик сможет купить до 4 билетов на свой аккаунт.
Стоимость билетов от 50 до 1500 злотых (406 - 12 155 грн) в зависимости от выбранного сектора. Также действуют скидки и специальные предложения: 50% - детям в возрасте 5–14 лет (все категории Public и VIP), 20% - детям в возрасте 15–18 лет (все категории Public и VIP), 20% - студентам и пенсионерам, и людям старше 65 лет. Инвалиды-колясочники и люди первой группы инвалидности (не колясочники) могут получить билет бесплатно - нужно написать на почту support@shakhtar.com.
Отмечается, что действует система динамического ценообразования: с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена может возрастать.
Поединок состоится 6 февраля 2023 года в Варшаве на стадионе "Войска Польского" (местный стадион "Легии") и начнется в 18:45. Ответная встреча пройдет 23 февраля.
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