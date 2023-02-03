Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Ракицким и Келси, но без Гочолейшвили. Заявка Шахтера на весеннюю часть еврокубков
Официальная заявка горняков на весеннюю часть еврокубков
shakhtar.com
Донецкий "
В заявке "горняков" 28 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько , Егор Назарина, Иван Петряк
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов
Напомним, что в феврале "горняки" проведут 2 стыковых матча ЛЕ с "Ренном" (Франция). Первое противостояние команд состоится 16 февраля в Варшаве. Второе – через неделю во Франции.
Популярное сейчас
- ОК Юг – о ситуации на Кинбурнской косе: Прошлой ночью ВСУ нанесли результативный удар
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Приближаемся к отметке в 130 тысяч хороших россиян. Генштаб опубликовал потери врага за 2 февраля
- Дерби-реванш? Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 03.02.2022
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев