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С Ракицким и Келси, но без Гочолейшвили. Заявка Шахтера на весеннюю часть еврокубков

Лига Европы
(1 голосов)

Официальная заявка горняков на весеннюю часть еврокубков

С Ракицким и Келси, но без Гочолейшвили. Заявка Шахтера на весеннюю часть еврокубков

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в первом раунде плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.

В заявке "горняков" 28 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько , Егор Назарина, Иван Петряк

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов

Напомним, что в феврале "горняки" проведут 2 стыковых матча ЛЕ с "Ренном" (Франция). Первое противостояние команд состоится 16 февраля в Варшаве. Второе – через неделю во Франции.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
03.02.2023 в 16:58
Позор донецкому Шахтеру что притащили ватника с*ракицкого в свой клуб! Теперь 99 % украинцев будет болеть против этой команды!
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