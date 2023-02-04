Судаков: Все мысли только о ближайших матчах с Ренном

Уже 16 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч плей-офф Лиги Европы, где соперником команды Игоря Йовичевича станет французский "Ренн".

Полузащитник "горняков" Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к ближайшему матче, заявив, что "оранжево-черные" во всю готовятся к предстоящему матчу:

"Пытаемся выйти на максимум формы, еще две игры. Надеемся, будем полностью готовы к "Ренну". Еще никто на 100% не готов, плюс у нас много травмированных, но еще время есть. Уже обсуждаем с тренером "Ренн", вся подготовка только к "Ренну", все мысли только о ближайших двух матчах Лиги Европы", - приводит слова полузащитника клубная пресс-служба.