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Судаков: Все мысли только о ближайших матчах с Ренном

Лига Европы
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Полузащитник "горняков" оценил уровень готовности команды к матчам Лиги Европы

Судаков: Все мысли только о ближайших матчах с Ренном

Фото: shakhtar.com

UA-Футбол
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Уже 16 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч плей-офф Лиги Европы, где соперником команды Игоря Йовичевича станет французский "Ренн".

Полузащитник "горняков" Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к ближайшему матче, заявив, что "оранжево-черные" во всю готовятся к предстоящему матчу:

"Пытаемся выйти на максимум формы, еще две игры. Надеемся, будем полностью готовы к "Ренну". Еще никто на 100% не готов, плюс у нас много травмированных, но еще время есть. Уже обсуждаем с тренером "Ренн", вся подготовка только к "Ренну", все мысли только о ближайших двух матчах Лиги Европы", - приводит слова полузащитника клубная пресс-служба.

Напомним, "Шахтер" обновил заявку на осеннюю часть еврокубков, дозаявив зимних новичков.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Ренн Георгий Судаков
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