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Судаков: Все мысли только о ближайших матчах с Ренном
Полузащитник "горняков" оценил уровень готовности команды к матчам Лиги Европы
Фото: shakhtar.com
Уже 16 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч плей-офф Лиги Европы, где соперником команды Игоря Йовичевича станет французский "Ренн".
Полузащитник "горняков" Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к ближайшему матче, заявив, что "оранжево-черные" во всю готовятся к предстоящему матчу:
"Пытаемся выйти на максимум формы, еще две игры. Надеемся, будем полностью готовы к "Ренну". Еще никто на 100% не готов, плюс у нас много травмированных, но еще время есть. Уже обсуждаем с тренером "Ренн", вся подготовка только к "Ренну", все мысли только о ближайших двух матчах Лиги Европы", - приводит слова полузащитника клубная пресс-служба.
Напомним, "Шахтер"
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