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Шахтер - Ренн: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Лига Европы
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Ренн", Лига Европы, 16 февраля 2023

Шахтер - Ренн: где и когда смотреть матч Лиги Европы

фото - ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" возвращается к официальным матчам. В этот четверг подопечные Игоря Йовичевича откроют для себя вторую часть нынешнего сезона, встретившись в рамках 1/16 Лиги Европы с французским "Ренном". "Горняки" зимой потеряли лидера и главное лицо команды Михаила Мудрика, продав воспитанника в "Челси". Это точно скажется на команде, однако масштаб потери будет ясен только в течении ближайшего полугодия.

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Что касается "Ренна", то французский клуб ныне идет шестым в Лиге 1, ведя борьбу за попадания в еврокубки. Задача осложнилась последними неудачами в чемпионате (два поражения подряд), однако на еврокубки у всех команд всегда разный настрой. Отсюда и дополнительный интерес к будущей встрече.

Смотрите матч 1/16 Лиги Европы в четверг, 16-го февраля, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Трансляція матчу Шахтар - Ренн
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Отметим, что матч "Шахтер" - "Ренн" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Ренн" на UA-Футбол >>

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн
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