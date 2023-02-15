Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Ренн: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Ренн", Лига Европы, 16 февраля 2023
фото - ФК Шахтар
Донецкий "Шахтер" возвращается к официальным матчам. В этот четверг подопечные Игоря Йовичевича откроют для себя вторую часть нынешнего сезона, встретившись в рамках 1/16 Лиги Европы с французским "Ренном". "Горняки" зимой потеряли лидера и главное лицо команды Михаила Мудрика, продав воспитанника в "Челси". Это точно скажется на команде, однако масштаб потери будет ясен только в течении ближайшего полугодия.
Что касается "Ренна", то французский клуб ныне идет шестым в Лиге 1, ведя борьбу за попадания в еврокубки. Задача осложнилась последними неудачами в чемпионате (два поражения подряд), однако на еврокубки у всех команд всегда разный настрой. Отсюда и дополнительный интерес к будущей встрече.
Смотрите матч 1/16 Лиги Европы в четверг, 16-го февраля, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Шахтер" - "Ренн" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Ренн"
Популярное сейчас
- В Крыму возле крематория постоянная очередь из военных автомобилей - Генштаб
- Боруссия Дортмунд – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 15 февраля 2023
- Милан – Тоттенхэм. 1:0. Быстрый гол Диаса обеспечивает россонери преимущество. Обзор матча и видео гола
- УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги Европы Шахтер - Ренн
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО