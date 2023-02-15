Шахтер - Ренн: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" возвращается к официальным матчам. В этот четверг подопечные Игоря Йовичевича откроют для себя вторую часть нынешнего сезона, встретившись в рамках 1/16 Лиги Европы с французским "Ренном". "Горняки" зимой потеряли лидера и главное лицо команды Михаила Мудрика, продав воспитанника в "Челси". Это точно скажется на команде, однако масштаб потери будет ясен только в течении ближайшего полугодия.

Что касается "Ренна", то французский клуб ныне идет шестым в Лиге 1, ведя борьбу за попадания в еврокубки. Задача осложнилась последними неудачами в чемпионате (два поражения подряд), однако на еврокубки у всех команд всегда разный настрой. Отсюда и дополнительный интерес к будущей встрече.

Смотрите матч 1/16 Лиги Европы в четверг, 16-го февраля, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Ренн Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "Шахтер" - "Ренн" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".