  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги Европы Шахтер - Ренн
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги Европы Шахтер - Ренн

Лига Европы
(1 голосов)

Ранее он пересекался с молодежкой "горняков" и сборной Украині

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги Европы Шахтер - Ренн

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны имена судей, которые будут работать на матче 1/6 финала Лиги Европы между "Шахтером" и"Ренном".

Игру будет обслуживать боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. На линиях ему будут помогать Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Обязанности четвертого рефери исполнит Милош Гигович.

За систему VAR будет отвечать Марко Гуида. Его помощник Фабио Мареска (оба из Италии).

Матч "Шахтер" - "Ренн" пройдет в четверг, 16 февраля в Варшаве. Старт поединка - в 19:45 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю во Франции.

К слову, Пельто судил выездное противостояние национальной сборной Украины против Литвы (3:0) в рамках квалификации на Евро-2020. Также он пересекался с молодежкой "Шахтера". В сезоне 2018/19 при его судействе горняки уступили немецкому "Хоффенхайму" (1:2) в Юношеской лиге УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Шахтер и Днепр-1 в еврокубках, Арсенал против Ман Сити. Расписание футбола на 13-19 февраля
yellow-arrow
Йовичевич: Думаю, что мы подготовимся очень хорошо к Ренну
yellow-arrow
Судаков: Все мысли только о ближайших матчах с Ренном
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Ренн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде