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УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги Европы Шахтер - Ренн
Ранее он пересекался с молодежкой "горняков" и сборной Украині
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны имена судей, которые будут работать на матче 1/6 финала Лиги Европы между "Шахтером" и"Ренном".
Игру будет обслуживать боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. На линиях ему будут помогать Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Обязанности четвертого рефери исполнит Милош Гигович.
За систему VAR будет отвечать Марко Гуида. Его помощник Фабио Мареска (оба из Италии).
Матч "Шахтер" - "Ренн" пройдет в четверг, 16 февраля в Варшаве. Старт поединка - в 19:45 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю во Франции.
К слову, Пельто судил выездное противостояние национальной сборной Украины против Литвы (3:0) в рамках квалификации на Евро-2020. Также он пересекался с молодежкой "Шахтера". В сезоне 2018/19 при его судействе горняки уступили немецкому "Хоффенхайму" (1:2) в Юношеской лиге УЕФА.
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