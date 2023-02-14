Хацкевич: Ясно одно – Ракицкий нужен нынешнему Шахтеру

Экс-полузащитник и экс-тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился своим мнением относительно шансов Шахтера в противостоянии с французским Ренном в Лиге Европы.

— Что можете сказать о французской команде, которая осенью дважды обыграла киевское Динамо в группе Лиги Европы.

— У соперника Горняков очень молодая команда. А молодежи присуща нестабильность. Если в первой части Лиги 1 Ренн проиграл всего два раза, то после возобновления сезона в пассиве Ренна добавилось еще пять поражений. Команда занимает 6-е место в чемпионате Франции и, по всей видимости, подопечные Бруно Женезио не в лучшем состоянии, как психологическом, так и физическом. Кризис неудач, безусловно, сказывается на игре команды.

— Но при всем при этом, Ренн недавно обыграл ПСЖ в чемпионате Франции…

— Да, тут соглашусь. Но ПСЖ очень много стал проигрывать – неудачи как в Лиге 1, так и в Кубке Франции. Информации о Ренне у Йовичевича предостаточно, теперь нужно ее правильно использовать.

— Что скажете о Шахтере, который покинули Михаил Мудрик и Сергей Кривцов?

— Мудрик – это, конечно, потеря. Все думают, что горняки стали слабее. Но у дончан было время на сборах, чтобы подготовиться к тому, что придется играть без Михаила Мудрика. Ближайшие игры многое прояснят.

— А возвращение в команду Ярослава Ракицкого усилит Шахтер?

— Конечно. Ракицкий обладает большим опытом, как футбольным, так и жизненным. Вроде бы Ярослав не подвержен травмам, но в какой он сейчас форме? Убежден, хладнокровия в обороне он точно добавит.

— Некоторые специалисты говорят, что на сегодня Ракицкий сильнее и Матвиенко, и Бондаря. Вы согласны с таким мнением?

— Осенью Ярослав играл в турецком чемпионате, и поэтому составить точное мнение сейчас трудно. Ясно одно – Ракицкий нужен нынешнему Шахтеру.

— После ухода Мудрика на его место руководство Шахтера никого не приобрело. Почему так поступают менеджеры Горняков?

— Мне кажется, что на этой позиции в полузащите будет играть Александр Зубков. Я помню, как он на левом фланге полузащиты играл в венгерском Ференцвароше. Саша может смещаться в центр и удар у него хлесткий.

— Судя по зимним спаррингам, улучшает свою игру и Лассина Траоре, который год пропустил из-за тяжелой травмы, вследствие чего минувшей осенью он выглядел довольно блекло.

— У Траоре была очень серьезная травма. Тогда он только появился в Шахтера. Уровень игры Траоре достаточно высок, это мы помним по Аяксу. Ему сейчас нужно наладить взаимодействие с остальными партнерами. Весной от него не будут ждать какой-то феерии, но он должен забивать. Лассине нужно помогать и не торопить его, а он сможет отблагодарить клуб своими забитыми мячами.