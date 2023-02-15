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"Они не будут в равных условиях". Фонсека - о шансах Шахтера в матче с Ренном
Зимой украинские команды не в лучшей физической форме
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека, в своем время работавший в "Шахтере", прокомментировал предстоящий поединок "горняков" против "Ренна" в рамках Лиги Европы.
"Это трудно. Обычно в Украине сезон возобновляется матчами еврокубков. Команда находится не в лучшей физической форме, и вы играете против соперников, которые не останавливались на зиму. В Украине зима ознаменовывается подготовкой.
Когда я там тренировал, мы старались подобрать максимально конкурентные товарищеские матчи, чтобы быть готовыми с первой игры, но это нельзя сравнивать с официальными поединками сезона. Когда в феврале украинская команда играет с другой европейской командой, то они никогда не бывают в равных условиях", - отметил Фонсека.
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер"- "Ренн" состоится уже в этот четверг, 16 февраля. Начало - в 19:45. Ответная игра пройдет 23 февраля во Франции.
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