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Стыковой раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Прогресс Украины в ТК возможен вне зависимости от результатов конкурентов

Лига Европы
(1 голосов)

Анонс первых матчей раунда плей-офф евротурниров

Стыковой раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Прогресс Украины в ТК возможен вне зависимости от результатов конкурентов

scdnipro1.com.ua

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На неделе на кону у Украины – четыре очка (0.8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов). Набранный максимум может обеспечить нашей Ассоциации выход на 13-е место Таблицы коэффициентов (с текущего 16-го) уже по итогам первых матчей раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Однако для прогресса сразу на три позиции, кроме побед "Днепра-1" и "Шахтера", нужно поражение "Базеля".

А вот прогресс на две позиции (с 16-го текущего места на 14-е) возможен вне зависимости от результатов конкурентов. Точнее, конкурента, ведь Чехия, которая впереди Украины, уже не активна в этом евросезоне. А даже набранный на неделе максимум не поможет Норвегии удержать преимущество над Украиной (0.250 балла), если наша Ассоциация одержит две победы.

Минимальный показатель, который может обеспечить Украине прогресс уже на этой неделе (при поражении представителя Норвегии) – два балла (две ничьи или одна победа). Минимальный показатель, гарантирующий Украине прогресс независимо от результатов конкурентов – три балла (ничья + победа).

Турция тоже конкурент Украины, но в случае противостояния ее представителя с представителем Швейцарии логичнее поддерживать именно турок. Результаты Сербии точно будут важны для Украины в контексте Таблицы коэффициентов в течение ближайших минимум 2-3-х лет, поэтому в каждом матче есть смысл поддерживать соперников сербов. Наконец, Дания – главный и единственный преследователь Украины в этом сезоне, который может потеснить нашу Ассоциацию либо с текущей 16-й позиции, либо с топ-15, если Украина обойдет "стоящую" Чехию.

Лига Европы. 16.02.2023

  • "Шахтер" (Украина) 19:45 "Ренн" (Франция);
  • "Спортинг" (Португалия) 22:00 "Мидтьюлланн" (Дания).

Лига конференций. 16.02.2023

  • "Трабзонспор" (Турция) 19:45 "Базель" (Швейцария);
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) 19:45 "Лех" (Польша);
  • "Шериф" (Молдова) 22:00 "Партизан" (Сербия);
  • АЕК (Ларнака, Кипр) 22:00 "Днепр-1" (Украина).

Остальные матчи

Лига Европы. 16.02.2023

  • "Барселона" (Испания) 19:45 МЮ (Англия);
  • "Аякс" (Нидерланды) 19:45 "Унион" (Германия);
  • "Зальцбург" (Австрия) 19:45 "Рома" (Италия);
  • "Ювентус" (Италия) 22:00 "Нант" (Франция);
  • "Байер" (Германия) 22:00 "Монако" (Франция);
  • "Севилья" (Испания) 22:00 ПСВ (Нидерланды).

Лига конференций. 16.02.2023

  • "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Гент" (Бельгия);
  • "Брага" (Португалия) 19:45 "Фиорентина" (Италия);
  • "Лацио" (Италия) 22:00 "Клуж" (Румыния);
  • "Лудогорец" (Болгария) 22:00 "Андерлехт" (Бельгия).

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В статье: Лига Европы Раунд плей-офф Лига конференций
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