Между Барселоной и МЮ: футболисты, выступавшие в обоих грандах

Противостояние "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" считается европейской классикой. Мы привыкли, что такая афиша проходит в рамках Лиги чемпионов, но времена меняются – теперь команды впервые встретятся в ЛЕ. В то же время это не отменяет того, насколько знаковым является соперничество - показательно, что гранды стремились всегда иметь лучших исполнителей. Были и футболисты, которым удалось побывать в обоих клубах - рассказываем именно о таких случаях.

Марк Хьюз

Период в "Манчестер Юнайтед": 1980-1986 гг., 1988-1995 гг.

Статистика: 54 матча, 11 голов, 1 результативная передача

Трофеи: АПЛ (1992/93, 1993/94), Кубок Англии (1984/85, 1989/90, 1993/94), Кубок английской лиги (1991/92), Суперкубок Англии (1990, 1993, 1 кубков (1990/91), Суперкубок УЕФА (1991)

Период в "Барселоне": 1986-1988 гг.

Статистика: 58 матчей, 8 голов, 4 результативных передачи

Трофеи: -

Марк Хьюз является легендой "Манчестер Юнайтед" и разочарованием для "Барселоны". В 1986-м "блаугранас" выложили по просьбе Терри Венейблза 2 миллиона фунтов (тогда как мировой рекорд составлял 7,5 млн долларов - за Диего Марадону в "Наполи"), но не увидели желаемого. В отличие от Гарри Линекера, который произвел хорошее впечатление и оправдал свое пребывание, Хьюз мгновенно растворился и в итоге был отдан в аренду мюнхенской "Баварии".

Зато дома Хьюз был прекрасным – доказал значимость после появления Фергюсона, выдержал кадровую чистку и стал верным помощником. Как только нападающий оказался ненужным "сине-гранатовым", сэр Алекс включился и вернул воспитанника. Результат феноменальный – одиннадцать трофеев, в том числе два на международной арене.

Йорди Кройф

Период в "Барселоне": 1994-1996 гг.

Статистика: 54 матча, 11 голов, 1 результативная передача

Трофеи: Суперкубок Испании (1994)

Период в "Манчестер Юнайтед": 1996-2000 гг.

Статистика: 58 матчей, 8 голов, 4 результативных передачи

Трофеи: АПЛ (1996/97), Суперкубок Англии (1996, 1997)

Если не разбираться в вопросе, то можно сказать, что на Йорде отдохнула футбольная природа - сын великого Йоханна докатился до донецкого "Металлурга" и мальтийской "Валлетты". Понятно, что на полузащитника давила фамилия, но и бесталанным он не был - например, в дебютный сезон в "Барселоне" стал третьим лучшим бомбардиром (9 голов, больше - у Рональда Кумана и Христо Стоичкова). Отдельный эпизод - поединок с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, где англичане были разбиты со счетом 0:4; Кройф-младший отдал ассист, продемонстрировал активность и получил похвалу со стороны Фергюсона.

По своей сути, этот матч послужил билетом на Олд Траффорд, когда Йорди покинул "Барселону" - практически сразу после того, как это сделал отец. Жаль, что в Англии стало очевидно, что из Кройфа не слепить звезду и их максимум - коллективы средней руки, что было подтверждено в "Алавесе". Ряд повреждений, трудности с адаптацией - все пошло кувырком.

Лоран Блан

Период в "Барселоне": 1996-1997 гг.

Статистика: 38 матчей, 1 гол

Трофеи: Суперкубок Испании (1996), Кубок Испании (1996/97), Кубок обладателей кубков (1996/97)

Период в "Манчестер Юнайтед": 2001-2003 гг.

Статистика: 75 матчей, 4 гола, 10 результативных передач

Трофеи: АПЛ (2002/03)

В общем, Блан построил топовую карьеру - имеет регалии на клубном и национальном уровне. Впрочем, с "Барселоной" сложился неоднозначный союз - француз пришел ради Йохана Кройфа, а того уволили буквально на следующий день. Эпоха "дрим-тем" официально закончилась, "блаугранас" не только не посыпались, а даже добавили, но Лорана подвело здоровье - калейдоскоп травм заставил стороны отказаться от дальнейшего сотрудничества.

В "Марселе" и "Интере" Блан исправился, чем привлек Алекса Фергюсона - шотландец следил за центрбеком еще с 1996-го и таким образом заменил Япа Стама. На первых порах француз часто ошибался, был объектом критики и насмешек, но впоследствии адаптировался и повлиял на триумф "Манчестер Юнайтед" в розыгрыше 2002/03.

Виктор Вальдес

Период в "Барселоне": 2002-2014 гг.

Статистика: 536 матчей, 239 клиншитов, 441 пропущенный

Трофеи: Ла Лига , 2010, 2011, 2013), Лига чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11), Суперкубок УЕФА (2009, 2011), Клубный чемпионат мира (2009, 2011)

Период в "Манчестер Юнайтед": 2015-2016 гг.

Статистика: 2 матча, 1 клиншит, 1 пропущенный

Трофеи: -

Виктор Вальдес был важной фигурой в жизни "кулес", но его точно не назовешь незаменимым. Расцвет голкипера пришелся на доминацию "Барселоны" в Европе, допущенные ошибки размылись благодаря командным успехам, однако никуда не делись. Примечательно, что, несмотря на кучу трофеев, Виктор не переломил ситуацию в сборной и безропотно сидел за спиной Икера Касильяса. Да и с уходом особая потеря не ощутилась – Клаудио Браво выглядел сверхубедительно и индивидуально лучше запомнился.

В 2014-м Вальдес отозвался на приглашение Луи ван Гала, но ничего хорошего не получилось. Вратарь не ладил с нидерландцем в начале карьеры, поссорился и на ее фактическом завершении - как итог, 2 матча, полугодовая аренда в "Стандард" и финиш в составе "Мидлсбро".

Хенрик Ларссон

Период в "Барселоне": 2004-2006 гг.

Статистика: 59 матчей, 19 голов, 6 результативных передач

Трофеи: Ла Лига (2004/05, 2005/06), Суперкубок Испании (2006), Лига чемпионов (2005/06)

Период в "Манчестер Юнайтед": сезон 2006/07

Статистика: 13 матчей, 3 гола

Трофеи: АПЛ (2006/07)

Хенрик Ларссон попал в "Барселону" свободным агентом и немало пропустил в течение дебютного сезона - помешала серия травм. В кампании 2005/06 дела развивались веселее – швед хоть и находился на подхвате, но помог "блаугранас" оформить требл. 15 голов – отличный показатель, когда необходимо соревноваться на нескольких фронтах одновременно.

В июне 2006-го Ларссон вернулся в Хельсинборг, однако уже зимой понадобился Алексу Фергюсону. Шотландец мечтал поработать с Хенриком, и пока в Аллсвенскане длился перерыв, организовал десятинедельную аренду. В выигрыше остались все стороны – футболист поддерживал интенсивную форму, САФ – обогатил ростер на фоне кадровых проблем. Да и не забывайте о голе "Лиллю" в Лиге чемпионов - он поспособствовал тому, что "манкунианцы" отправились в четвертьфинал.

Жерар Пике

Период в "Манчестер Юнайтед": 2004-2008 гг.

Статистика: 23 матча, 2 гола, 1 результативная передача

Трофеи: АПЛ (2007/08), Кубок английской лиги (2005/06), Суперкубок Англии (2007), Лига чемпионов (2007/08)

Период в "Барселоне": 2008-2022 гг.

Статистика: 616 матчей, 53 гола, 15 результативных передач

Трофеи: Ла Лига (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2014/16, 2017/18, 2018/19), Кубок Испании (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21), Суперкубок Испании (2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018), Лига чемпионов (2008/09, 2010/11, 2014/15), Суперкубок УЕФА (2009, 2011, 2015), Клубный чемпионат мира (2009, 2011, 2015)

Это именно тот случай, когда игрок не нуждается в лишних комментариях. Пике тяжеловато начал на Камп Ноу, несколько терялся в паре с Карлесом Пуйолем, однако со временем стал безоговорочной легендой, которая выиграла абсолютно все.

Больше вопросов к сэру Алексу Фергюсону, который неизвестно для чего перетащил Жерара в Манчестер. Центрбек не смог приспособиться к британской манере игры, преимущественно сидел на скамейке запасных и в конце концов в 2006-м был арендован Сарагосой, где на практике продемонстрировал незаурядный талант. Дальнейшие события хорошо известны.

Златан Ибрагимович

Период в "Барселоне": 2009-2011 гг.

Статистика: 46 матчей, 22 гола, 13 результативных передач

Трофеи: Ла Лига (2009/10), Суперкубок Испании (2009, 2010), Суперкубок УЕФА (2009), Клубный чемпионат мира (2009)

Период в "Манчестер Юнайтед": 2016-2018 гг.

Статистика: 53 матча, 29 голов, 10 результативных передач

Трофеи: Кубок футбольной лиги (2016/17), Суперкубок Англии (2016), Лига Европы (2016/17)

Стопроцентно один из самых больших трансферных провалов Хосепа Гвардиолы. "Сине-гранатовые" заплатили почти 70 миллионов евро (клубный рекорд на тот момент), однако не придумали, как одновременно использовать Ибрагимовича и Лионеля Месси. Некоторые считают, что швед себя не оправдал в Каталонии, однако уместно ли критиковать нападающего, способностями которого сознательно пренебрегали? Культовая цитата - "Барса" приобрела Ferrari, но водит ее как Fiat - возникла не на пустом месте.

Примечательно, что даже в Манчестере, куда Ибра приехал в предпенсионном возрасте, к нему не было никаких нареканий (вообще есть ощущение, что если бы не досадная травма крестообразных связок, то форвард остался бы подольше). Жозе Моуринью любит таких персонажей, а Златан, кроме эффективных действий, еще и помогал контролировать раздевалку. Словом, лидер, которого на дистанции ничто не сломило – ни ценник, ни специфический тренер.

Мемфис Депай

Период в "Манчестер Юнайтед": 2015-2017 гг.

Статистика: 53 матча, 7 голов, 6 результативных передач

Трофеи: Кубок Англии (2015/16)

Период в "Барселоне": 2021-2023 гг.

Статистика: 42 матча, 14 голов, 2 результативных передачи

Трофеи: Суперкубок Испании (2022/23)

А вот кому не хватило характера, это Мемфису Депаю. Нидерландец выбрал более легкий вариант по жизни - лучше сиять в менее претенциозном "Лионе", чем пытаться повторить это в "МЮ" и "Барселоне". Если в 2015-м еще можно было сделать поправку на юность (Луи ван Гал подписал 21-летнего вингера и доверил 7-й номер, который сам по себе является психологическим бременем), то что мы увидели сейчас?

"Блаугранас" ждала Мемфиса с пиететом, считала его чуть ли не спасителем, но не получила желанного всплеска. К тому же с выходом из кризиса, появлением Феррана Торреса и Рафиньи, пролонгацией контракта Дембеле и выздоровлением Фати стало откровенно тесно. Хави так и сказал: "Депай просил о переходе, потому что ему было неудобно и некомфортно".

Причем сомнительно, что нападающий повторит судьбу Давида Вильи и Луиса Суареса в "Атлетико", для которых было принципиально доказать профпригодность после ухода из "Барселоны" - для этого нужно иметь стержень.

Алексис Санчес

Период в "Барселоне": 2011-2014 гг.

Статистика: 141 матч, 46 голов,

37 результативных передач

Трофеи: Ла Лига (2012/13), Кубок Испании (2011/12), Суперкубок Испании (2011, 2013), Суперкубок УЕФА (2011), Клубный чемпионат мира (2011)

Период в "Манчестер Юнайтед": 2018-2020 гг.

Статистика: 45 матчей, 5 голов, 9 результативных передач

Трофеи: -

Алексис Санчес хорошо себя зарекомендовал себя в Барселоне, но не стал ее неотъемлемой частью. В одном из интервью Дани Алвес отметил: "Алекс не совсем понимал нашу идею игры и пошел, чтобы полностью раскрыться и быть главным героем". Преследовать личные амбиции и находиться рядом с Месси – этого не выдержал Неймар, не только Санчес.

Отдельный вопрос: намерения "сине-гранатовых" в отношении Луиса Суареса. Каталонцы сделали Алексиса звездой, однако стремились обладать большей - 42 миллиона евро от "Арсенала" утолили аппетит "Ливерпуля". Интересно, что Санчес присоединился к "канонирам" 10 июля 2014 года, а "Барселона" объявила о трансфере уругвайца на следующий день.

Что касается МЮ, то там произошла катастрофа: красные дьяволы принципиально перебили запрос "Сити" и привезли не слишком мотивированного футболиста. Жозе Моуринью не очертил роль новичка, не вписал в модель и в итоге махнул рукой; окончательный штрих на Олд Траффорд нанесли травмы.