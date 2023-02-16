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"Они обладают богатейшим опытом". Защитник Ренна ожидает сложный матч с Шахтером

Лига Европы
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"Они обладают богатейшим опытом". Защитник Ренна ожидает сложный матч с Шахтером

Фото: uefa.com

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Защитник французского "Ренна" Амари Траоре поделился ожиданиями от предстоящего матча с донецким "Шахтером" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Игроки осваивают новую психологию игры на европейской арене и привыкают быть среди лучших в чемпионате Франции. По этой причине у клуба сейчас очень прочные позиции и о нас больше говорят в Европе. У нас ни одного поражения в шести еврокубковых матчах этого сезона. Это доказывает, что мы прогрессируем.

"Шахтер" - великолепная команда. Они каждый год играют в Лиге чемпионов и обладают богатейшим опытом. Понимаем, что будет сложно, хотя "Шахтеру" будет тоже нелегко. Сейчас они проводят домашние матчи в Польше, так что мы постараемся сыграть на своем уровне и пробиться дальше", - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Матч "Шахтер" - "Ренн" состоится сегодня, 16 февраля в Варшаве. Начало - в 19:45 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет 23 февраля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Амари Траоре
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Источник:
uefa.com

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