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Шахтар – Ренн. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи

Лига Европы
(1 голосов)

Шахтер - Ренн: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтар – Ренн. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи

фото - ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16-го февраля, официально возобновляется сезон в украинском футболе. УПЛ еще на паузе, но представители УПЛ уже в еврокубковой игре. 2023-й календарный год для украинских клубов откроет "Шахтер", который в раунде плей-офф сыграет против французского "Ренна". Это борьба за выход в 1/8-ю финала турнира.

Матч начнется в 19.45. Прямая онлайн-видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

"Шахтер" 19:45 "Ренн"

ЛЕ, стыковые матчи. Первая игра
16 февраля, Варшава, стадион "Войска Польского"
Арбитр: И.Пельто
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Влияние еврокубковых матчей "Шахтера" на украинскую Таблицу коэффициентов – в профильном телеграмм-канале >>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн
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Комментарии (1)
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caso46
16.02.2023 в 15:44
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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