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Шахтар – Ренн. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи
Шахтер - Ренн: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - ФК Шахтар
Сегодня, 16-го февраля, официально возобновляется сезон в украинском футболе. УПЛ еще на паузе, но представители УПЛ уже в еврокубковой игре. 2023-й календарный год для украинских клубов откроет "Шахтер", который в раунде плей-офф сыграет против французского "Ренна". Это борьба за выход в 1/8-ю финала турнира.
Матч начнется в 19.45. Прямая онлайн-видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
"Шахтер" 19:45 "Ренн"
ЛЕ, стыковые матчи. Первая игра
16 февраля, Варшава, стадион "Войска Польского"
Арбитр: И.Пельто
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Влияние еврокубковых матчей "Шахтера" на украинскую Таблицу коэффициентов – в профильном телеграмм-канале >>>
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