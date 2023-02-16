Шахтар – Ренн. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи

Сегодня, 16-го февраля, официально возобновляется сезон в украинском футболе. УПЛ еще на паузе, но представители УПЛ уже в еврокубковой игре. 2023-й календарный год для украинских клубов откроет "Шахтер", который в раунде плей-офф сыграет против французского "Ренна". Это борьба за выход в 1/8-ю финала турнира.

Матч начнется в 19.45. Прямая онлайн-видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

ЛЕ, стыковые матчи. Первая игра

16 февраля, Варшава, стадион "Войска Польского"

Арбитр: И.Пельто

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол